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Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки

Десятки столичных компаний, включая РЖД, Сбербанк, ВТБ и Mail.ru, получили предупреждения от мэрии о необходимости соответствия между отчетами об отправленных на удаленку и реальным положением в офисах
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Московские власти направили письма в Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удаленно, последуют наказания и штрафы. C копиями писем ознакомился РБК, подлинность документов подтвердил источник РБК, близкий к столичной мэрии. По его словам, аналогичные письма были направлены еще в несколько десятков компаний.

Письма направлены от имени департамента предпринимательства Москвы за подписью руководителя департамента предпринимательства мэрии Москвы Алексея Фурсина.

В них указано, что Сбербанк подал сведения об отправке не удаленную работу 9956 сотрудников, РЖД — 13168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11632 человек.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в письмах.

РБК направил запросы в указанные компании.

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компания одной из первых перешла на удаленку еще в марте и с тех пор работает в таком режиме. «Офис посещает минимальное количество людей, присутствие которых необходимо для поддержания работы компании», — говорит он.

Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать получение письма.
«В связи с эпидемиологической обстановкой Сбербанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости. Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме, независимо от эпидемиологической ситуации. Удаленный режим работы может быть применим только для сотрудников офисов, чьи функции не предполагают очного взаимодействия с клиентами и не требуют обязательного присутствия на рабочем месте», — сообщили в банке.

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Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на удаленку
Общество
Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября подписал указ и обязал московских работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников. «С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин. Тем же указом он обязал работодателей отправить домой всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, московские власти обязали компании регулярно отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно. мэрия обещала тогда, что сбор сведений будет носить неперсонифицированный характер.

9 октября на портале мэрии Москвы заработал сервис подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках, через который компании должны передавать данные о числе переведенных на удаленку и продолжающих ходить в офис, телефоны и номера машин работающих из дома.

Глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков пояснил тогда, что компаниям, которые не предоставят данные о переведенных на удаленку сотрудниках или предоставят «противоречивую информацию», грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности.

Изначально компании должны были передавать данные о сотрудниках, работающих из дома, еженедельно. Однако позже мэрия изменила правила. «В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорилось в указе Собянина.

Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.

Авторы
Петр Канаев, Владислав Гордеев
При участии
Мария Кокорева, Евгения Чернышова, Анна Балашова
мэрия Москвы коронавирус Москва Сбербанк ВТБ РЖД Mail.ru
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