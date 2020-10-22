Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки

Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компания одной из первых перешла на удаленку еще в марте и с тех пор работает в таком режиме. «Офис посещает минимальное количество людей, присутствие которых необходимо для поддержания работы компании», — говорит он.
Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать получение письма.
«В связи с эпидемиологической обстановкой Сбербанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости. Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме, независимо от эпидемиологической ситуации. Удаленный режим работы может быть применим только для сотрудников офисов, чьи функции не предполагают очного взаимодействия с клиентами и не требуют обязательного присутствия на рабочем месте», — сообщили в банке.
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 октября подписал указ и обязал московских работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников. «С 5 октября 2020 года требование перевода на удаленную работу становится обязательным», — объявил Собянин. Тем же указом он обязал работодателей отправить домой всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Кроме того, московские власти обязали компании регулярно отчитываться о переводе сотрудников на удаленку и предоставлять властям номера телефонов, машин и транспортных карт работающих дистанционно. мэрия обещала тогда, что сбор сведений будет носить неперсонифицированный характер.
9 октября на портале мэрии Москвы заработал сервис подачи информации о работающих на удаленке сотрудниках, через который компании должны передавать данные о числе переведенных на удаленку и продолжающих ходить в офис, телефоны и номера машин работающих из дома.
Глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков пояснил тогда, что компаниям, которые не предоставят данные о переведенных на удаленку сотрудниках или предоставят «противоречивую информацию», грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности.
Изначально компании должны были передавать данные о сотрудниках, работающих из дома, еженедельно. Однако позже мэрия изменила правила. «В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорилось в указе Собянина.
Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.
Авторы
Петр Канаев, Владислав Гордеев
При участии
Мария Кокорева, Евгения Чернышова, Анна Балашова