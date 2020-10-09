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Власти допустили штраф за противоречивую информацию об удаленке

Столичные компании в период до 28 октября обязаны перевести на удаленку не меньше 30% сотрудников. Если они предоставят властям противоречивую информацию о принятых мерах, им грозит административное наказание
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве компаниям, которые не предоставят данные о переведенных на удаленку сотрудниках или предоставят «противоречивую информацию», грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«За что предусмотрена административная ответственность? В первую очередь, если эти сведения в принципе не будут предоставлены или работодатель откажется от их предоставления. Второе — если сведения будут работодателем предоставлены, но они будут носить противоречивый характер и из них не будет следовать, что 30-процентный лимит по направлению сотрудников на удаленный режим работы обеспечен», — сказал Данчиков.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр города Сергей Собянин обязал компании на период с 5 по 28 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Он пояснил, что власти раньше уже рекомендовали предприятиям перевести часть персонала на дистанционный режим, однако число пассажиров в общественном транспорте в итоге не уменьшилось.

Власти Москвы объяснили требование о телефонах ушедших на удаленку
Общество
Фото:Thomas Trutschel / photothek / ТАСС

В отличие от мартовского перехода на удаленку теперь компании обязали еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на дистанционный режим. В частности, нужно сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей. Проверять, выполняют ли компании требование по переводу сотрудников на удаленку, Собянин пообещал с помощью выборочных проверок.

Штраф за отказ перевести на удаленку нужное число сотрудников для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — 30–50 тыс., для юрлиц — 100–300 тыс. руб.

Если в результате нарушения пострадают сотрудники либо его выявят повторно, наказание ужесточат. Для должностных лиц предусмотрен или штраф до 500 тыс. руб., или дисквалификация на срок до трех лет. Предприниматели и юрлица в этом случае будут оштрафованы на сумму до 1 млн руб., деятельность последних также могут приостановить на срок до трех месяцев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
удаленная работа штрафы Москва коронавирус
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