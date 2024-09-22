Волгоградский «каннибал-сердцеед» вернулся из зоны спецоперации

В мае 2015 года суд приговорил Малышева к 25 годам тюрьмы за серию убийств, после одного из которых он зажарил и съел человеческое сердце. Осенью 2023 года «сердцеед» отправился в зоне спецоперации, а теперь вернулся в родное село

Дмитрий Малышев (Фото: Дмитрий Малышев / Ok.ru)

Съевший человеческое сердце «волгоградский каннибал» Дмитрий Малышев, приговоренный к 25 годам лишения свободы, вернулся из зоны проведения военной операции в родное село Рахинка под Волгоградом. Об этом порталу V1.ru сообщил глава Рахинского сельского поселения Федор Кадовба.

«Да, он [Дмитрий Малышев] вернулся по ранению. Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно. Я с ним лично разговаривал. У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет», — рассказал Кадовба.

Как отмечает V1.ru, ранее Малышев также обновил фотографию профиля в одной из своих социальных сетей. На снимке он в солнцезащитных очках и с алюминиевой банкой с неизвестным напитком. В очках отражается пейзаж, напоминающий бассейн.

В мае 2015 года суд приговорил Малышева к 25 годам лишения свободы, 10 из которых он должен был провести в колонии строгого режима. По версии следствия, Малышев убил своего знакомого из Таджикистана, который, по словам мужчины, предложил ему заняться сексом. В решении суда говорилось, что Малышев четыре раза ударил знакомого по голове гвоздодером, затем ножом вырезал его сердце и зажарил его на сковороде. Происходящее он снимал на видео. Также суд доказал, что в декабре 2013 года Малышев вместе с двумя подельниками убил двух бизнесменов. О том, что Малышев отправился в зоне спецоперации, сам мужчина сообщил V1.ru в мае. По его словам, на спецоперацию он отправился осенью 2023 года из-за личных убеждений — «во имя сохранения традиционных ценностей России». Отвечая на вопрос о том, зачем он 10 лет назад съел человеческое сердце, Малышев сослался на то, что был сильно пьян.

В России с июня 2023 года разрешено призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Осужденные принимали участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе минувшим летом спустя несколько месяцев после попытки мятежа) в мае 2023 года говорил, что компания завербовала 50 тыс. заключенных, из которых погибли около 20%. Заключенные заключали контракты на полгода, после чего получали помилование.

В июне председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила принять закон о контроле за заключенными, которые вышли на свободу после участия в военной операции. Такое заявление она сделала на фоне задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. По данным «РИА Новости», мужчина ранее был судим за убийство, стал участником спецоперации, попал в плен, после чего вернулся в результате обмена. Собеседник агентства предположил, что он был в отпуске или сбежал из воинской части.

Случаи убийств и изнасилований вернувшимися со спецоперации заключенными случались и ранее. Так, в марте прошлого года в Кировской области был арестован бывший боец ЧВК Иван Россомахин по обвинению изнасиловании и убийстве 85-летней женщины. В апреле 2024 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. В феврале 2024 года в якутском селе Кутана была убита победительница конкурса «Лучший учитель России» Валентина Федорова. Подозреваемым оказался бывший участник боевых действий Виктор С. По версии следствия, он ударил пожилую женщину топором на почве старых обид и попытался поджечь ее дом. Его задержали. В ноябре 2023 года в Орске участник военной операции на Украине Руслан Магдиев убил 51-летнего мужчину в результате конфликта. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Позже Магдиева приговорили к семи годам колонии.