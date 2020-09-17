В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил первую стадию испытаний разработанной им вакцины от коронавируса. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Он пояснил, что во время первой фазы клинических исследований проверяется безвредность вакцины. «Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», — сказал Рыжиков.

Он также добавил, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие не менее трех тысяч добровольцев.

«На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее трех тысяч добровольцев», — заявил он.