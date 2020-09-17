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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» сообщили о завершении первой фазы испытаний вакцины

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил первую стадию испытаний разработанной им вакцины от коронавируса. Об этом во время прямого эфира в Instagram заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

Он пояснил, что во время первой фазы клинических исследований проверяется безвредность вакцины. «Эти исследования уже завершены и показывают полную безопасность созданной нами вакцины», — сказал Рыжиков.

Он также добавил, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие не менее трех тысяч добровольцев.

«На третьем этапе, когда изучается эффективность вакцины, будут приглашены для исследования не менее трех тысяч добровольцев», — заявил он.

Вакцину центра «Вектор» выпустят в ноябре для постклинических испытаний
Общество
Вакцина от коронавируса &laquo;ЭпиВакКорона&raquo;, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии &laquo;Вектор&raquo;

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» может быть выпущена в ноябре для проведения расширенных клинических исследований. Клинические испытания, как сообщили в Роспотребнадзоре, планируется завершить к 30 сентября.

Первых 100 добровольцев, получивших вакцину, 8 сентября выписали из стационара. Как сообщили в «Векторе», после получения двойной дозы препарата у них выработался иммунитет. Роспотребнадзор указывал, что во время клинических испытаний разработанной «Вектором» вакцины у добровольцев не выявили побочных эффектов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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