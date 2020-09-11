У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Во время клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной государственным научным центром «Вектор», у добровольцев не зафиксировали побочных эффектов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«За исключением незначительной и кратковременной (один-два дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», — уточнили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре указали, что вакцина не содержит живой вирус, она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. По сообщению ведомства, препарат характеризуется высокой степенью безопасности.

Исследования «ЭпиВакКороны» с участием добровольцев начались 27 июля, 8 сентября из стационара выписали заключительную группу участников испытаний. Иммунитет сформировался у всех испытуемых. На доклиническом этапе вакцина также доказала свою эффективность. Средство от «Вектора» вводится в два этапа, по такой же схеме работает и российский препарат от коронавируса «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.