Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса Общество, 12:00 Беби-zoomеры: почему онлайн-образованию нужен полный перезапуск Pro, 11:55 АвтоВАЗ выбрал названия для нового автомобиля Lada Авто, 11:52 Серена Уильямс оценила влияние травмы на результат полуфинала US Open Спорт, 11:41 На Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 Общество, 11:40 РФПИ договорился с бразильским штатом на поставку 50 млн доз вакцины Общество, 11:36 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 11:29 У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов Общество, 11:22 Тимошенко вылечилась от COVID-19 Политика, 11:12 СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих Политика, 11:06 Осужденный за наркотики боксер Кушиташвили заявил о планах на Олимпиаду Спорт, 11:04 Гендиректор «Русагро» инвестировал в сервис доставки продуктовых наборов Бизнес, 11:00 Инвестдиректор Mail.ru Group: пишите пяти, а не тысяче инвесторов Pro, 10:59 В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19 Общество, 10:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Во время клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной государственным научным центром «Вектор», у добровольцев не зафиксировали побочных эффектов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«За исключением незначительной и кратковременной (один-два дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона», никаких побочных эффектов не отмечено», — уточнили в пресс-службе.

В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
Фото: Marius Becker / dpa / ТАСС

В Роспотребнадзоре указали, что вакцина не содержит живой вирус, она формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. По сообщению ведомства, препарат характеризуется высокой степенью безопасности.

Исследования «ЭпиВакКороны» с участием добровольцев начались 27 июля, 8 сентября из стационара выписали заключительную группу участников испытаний. Иммунитет сформировался у всех испытуемых. На доклиническом этапе вакцина также доказала свою эффективность. Средство от «Вектора» вводится в два этапа, по такой же схеме работает и российский препарат от коронавируса «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.

«Вектор» опубликовал фото своей вакцины от коронавируса
Общество
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Video

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Некоторые добровольцы, на которых проверяли «Спутник V», рассказывали, что у них поднималась температура, начинались озноб и головная боль. Такие симптомы проявлялись в первые дни после вакцинации. Президент России Владимир Путин говорил, что препарат не вызывает серьезных побочных эффектов.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Роспотребнадзор, вакцина, коронавирус
Материалы по теме
За сутки в России умерли 102 человека с коронавирусом
Общество
В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж
Общество
Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter