В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID

Ханс Клюге выразил уверенность, что вакцина «Спутник V» успешно пройдет третий этап испытаний. Глава европейского бюро ВОЗ сделал это во время визита в Москву

Ханс Клюге (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил Россию за разработку вакцины от COVID-19. Как сообщает агентство ТАСС, об этом он заявил после встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V». Я еще раз хочу поблагодарить Россию за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал Клюге.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в понедельник Клюге также встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече он высказал уверенность, что результаты третьей фазы исследования российской вакцины будут положительными.

Вакцину, получившую название «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработал московский Центр им. Гамалеи. Сейчас она проходит третий, финальный, этап испытаний, в котором будут участвовать около 40 тыс. добровольцев. Исследования проводятся в Москве и области, также первые партии препарата отправили во все российские регионы, чтобы отработать логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации населения из групп риска, сообщил Минздрав.