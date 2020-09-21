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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID

Ханс Клюге выразил уверенность, что вакцина «Спутник V» успешно пройдет третий этап испытаний. Глава европейского бюро ВОЗ сделал это во время визита в Москву
Ханс Клюге
Ханс Клюге (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге поблагодарил Россию за разработку вакцины от COVID-19. Как сообщает агентство ТАСС, об этом он заявил после встречи с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V». Я еще раз хочу поблагодарить Россию за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал Клюге.

Как сообщает агентство «Интерфакс», в понедельник Клюге также встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. На встрече он высказал уверенность, что результаты третьей фазы исследования российской вакцины будут положительными.

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Вакцину, получившую название «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработал московский Центр им. Гамалеи. Сейчас она проходит третий, финальный, этап испытаний, в котором будут участвовать около 40 тыс. добровольцев. Исследования проводятся в Москве и области, также первые партии препарата отправили во все российские регионы, чтобы отработать логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации населения из групп риска, сообщил Минздрав.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, в числе участников ведущие международные фармацевтические концерны) попросила Минздрав перенести регистрацию препарата, пока третья фаза клинических испытаний «Спутника V» успешно не завершена.

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Фото:China Daily via Reuters

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Между тем в РФПИ заявили, что в российской вакцине заинтересованы многие страны мира: Бразилия, Мексика, Индия, некоторые государства Ближнего Востока.

Разработкой еще одной вакцины, «ЭпиВакКорона», занимается вирусологический центр «Вектор», расположенный под Новосибирском. Испытания препарата на добровольцах начались 27 июля, пока у добровольцев побочные эффекты не проявились, сообщил Роспотребнадзор. Эта вакцина не содержит живой вирус и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, отметили в ведомстве.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Артем Филипенок
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