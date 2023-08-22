На рынке в центре Воронежа ввели карантин из-за сибирской язвы

20 августа в Панинском районе на севере Воронежской области из-за угрозы распространения сибирской язвы ввели режим ЧС. Теперь очаг болезни выявили на рынке «1000 мелочей» в центре Воронежа — там ввели карантин до 23 октября

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Второй эпизоотический очаг по сибирской язве выявлен в Воронежской области — он находится в двух холодильных камерах на рынке «1000 мелочей» на улице 20-летия Октября в Воронеже. На этом участке и прилегающей к нему территории введен карантин до 23 октября, говорится в указе губернатора Александра Гусева.

«Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры № 1, № 2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании общей площадью 4208,4 кв. м <...>, расположенном по адресу: улица 20-летия Октября, д. 119а <...>. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве <...> до 23 октября 2023 года включительно на отдельной территории городского округа город Воронеж», — говорится в документе.

По адресу, указанному в документе, в Воронеже располагается торговый центр с продуктовым рынком «1000 мелочей». Как рассказала ТАСС представитель рынка, заведение продолжит свою работу, но приостановлена деятельность мясного отдела на первом этаже, где и обнаружен очаг по сибирской язве.

В документе уточняется, что территория в радиусе 2 км от очага сибирской язвы признана неблагополучной, а к угрожаемой отнесена территория в радиусе 5 км от эпизоотического очага. Территорию очага запрещено посещать посторонним лицам, нельзя ввозить и вывозить животных, проводить их убой, вывозить продукты убоя и молоко. Также запрещено проведение ярмарок и охоты.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Для болезни характерны интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже. Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти. Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

20 августа в Панинском районе области из-за угрозы распространения сибирской язвы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — там также выявили очаг сибирской язвы. На период действия ЧС на территории района запрещены убой и перевозка животных, чувствительных к заболеванию, а также охота на диких животных и въезд посторонних лиц. Режим ЧС продлится до 16 ноября — соответствующий указ подписал Гусев. Также ограничения ввели в двух поселениях Новоусманского района — Нижней Катуховке и Трудолюбовке. Там запретили ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных.

Спустя сутки власти сообщили о выявлении первого случая заражения человека сибирской язвой — заболевшим оказался житель Панинского района. В Роспотребнадзоре уточнили, что к заражению привела разделка туши зараженного животного.

За последние месяцы уже в нескольких регионах России были выявлены случаи сибирской язвы. Первыми о выявлении болезни сообщили власти Чувашии: 15 марта в региональную больницу госпитализировали двоих человек с подтвержденным диагнозом. Спустя неделю случай сибирской язвы выявили в Подмосковье, а через месяц — у нескольких жителей Тувы.