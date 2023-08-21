Житель Воронежской области заболел сибирской язвой

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В Панинском районе на севере Воронежской области выявили случай заражения человека сибирской язвой. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. К заражению привела разделка туши зараженного животного, сообщает ведомство со ссылкой на данные лаборатории Ставропольского противочумного института.

Региональное отделение Роспотребнадзора перевело лиц, контактировавших с заболевшим, под наблюдение врачей. Ведомство проводит исследование местности и ряд противоэпидемических мероприятий.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Для болезни характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже. Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.

Накануне, 20 августа, в Панинском районе области из-за угрозы распространения сибирской язвы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) — там выявили очаг сибирской язвы. На период действия ЧС до 16 ноября на территории района запрещены убой и перевозка животных, чувствительных к заболеванию, а также охота на диких животных и въезд посторонних лиц. Режим ЧС продлится до 16 ноября — соответствующий указ подписал губернатор области Александр Гусев. Также ограничения ввели в двух поселениях Новоусманского района, в Нижней Катуховке и в Трудолюбовке. Там запретили ввоз и вывоз невакцинированных против сибирской язвы животных.