В Туве четверо пациентов с сибирской язвой отказались лечиться и ушли из больницы

В Туве четыре пациента с сибирской язвой ушли из больницы

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Туве четыре госпитализированных пациента с сибирской язвой отказались лечиться и самовольно покинули больницу, сообщили в минздраве по республике. Ведомство направило экстренное уведомление в Роспотребнадзор о факте отказа от лечения.

На лечении продолжает находиться один пациент. Как сообщает министерство, состояние пяти пациентов с сибирской язвой удовлетворительное, но они могут быть выписаны «только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции». Передача последней от человека к человеку редка, но это возможно, особенно если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления, подчеркнули в ведомстве.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей считается контакт с зараженным скотом в процессе убоя.

Минздрав призвал пациентов «проявить ответственность к своему здоровью и здоровью окружающих». «Любая инфекция способствует снижению иммунитета и может привести к непредсказуемым последствиям», — предупредили в министерстве.

30 июня 24-летнего жителя Тувы госпитализировали с признаками заболевания сибирской язвой. Молодой человек участвовал в убое лошади для сдачи мяса, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

После этого 5 июля в Туве были госпитализированы шесть человек с подозрением на сибирскую язву, у четырех из них диагноз подтвердился.

Все заболевшие участвовали в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики. У лошади был обнаружен возбудитель сибирской язвы, остатки животного сожгли в специальной установке по уничтожению биологических и медицинских отходов. В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения сибирской язвы нет.