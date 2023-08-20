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В районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

В Панинском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за выявления очага сибирской язвы
За последние месяцы о случаях заболевания человека сибирской язвой сообщали власти Чувашии, Тувы и Подмосковья. Из-за выявления очага болезни в Панинском районе Воронежской области ввели режим ЧС до 16 ноября
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / ТАСС
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Панинском районе на севере Воронежской области из-за выявления очага сибирской язвы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев.

На период действия режима ЧС (до 16 ноября) временно запрещено:

  • посещение территории посторонними лицами;
  • перемещение восприимчивых животных;
  • ввоз вывод вывоз восприимчивых животных;
  • убой восприимчивых животных с целью получения продуктов убоя;
  • вывоз продуктов убоя восприимчивых животных и молока;
  • заготовка и вывоз кормов;
  • въезд и выезд автомобилей (за исключением машин, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и по обеспечению жизнедеятельности людей);
  • охота на диких животных.

Более того, в угрожаемую зону попали два поселения Новоусманского района — это Нижняя Катуховка и Трудолюбовка. Там тоже ввели ряд ограничений, запретив, в частности, ввоз невакцинированных против сибирской язвы животных и вывоз этих же животных При этом допускается вывоз свиней с территории хозяйств, отнесенных к компартменту III и IV (предприятия со средним или высоким уровнем защиты).

По данным «Коммерсанта», в настоящее время областными структурами совместно с администрацией района проведены мероприятия «по локализации и дезинфекции» очага инфекционного заболевания, установлены его границы.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Для болезни характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже. Без лечения около 20% случаев кожной инфекции прогрессируют до токсического отравления организма (токсемии) и смерти.

Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

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За последние месяцы уже в нескольких регионах России были выявлены случаи сибирской язвы. Первыми о выявлении болезни сообщили власти Чевашии: 15 марта в региональную больницу госпитализировали двоих человек с подтвержденным диагнозом. Глава региона Олег Николаев тогда заявил, что их жизням ничего не угрожает. В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что вероятной причиной вспышки сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Животное кормили зерном неизвестного происхождения, от сибирской язвы его не вакцинировали.

Спустя неделю случай сибирской язвы выявили в Подмосковье, однако уже 23 марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что все очаги сибирской язвы в России локализовали. Он тогда указал, что дальнейшего распространения заболевания «не будет». Тем не менее уже через месяц болезнь выявили у нескольких жителей Тувы. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
сибирская язва Воронежская область режим ЧС инфекция карантин
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