МЧС: площадь пожара в Ростовской области увеличилась до 50 Га

Площадь пожара в Ростовской области увеличилась в 100 раз

Информация о пожаре в лесу в Каменском районе Ростовской области поступила днем 22 августа. Тогда площадь составляла 0,5 Га. Теперь она увеличилась в 100 раз — до 50 Га

Фото: МЧС России

Площадь пожара в Каменском районе Ростовской области, где 22 августа загорелся лес, увеличилась в сто раз — до 50 га. Об этом сообщает МЧС.

«Тушение пожара продолжается, привлекается 177 человек и 52 единицы техники», — говорится в сообщении.

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Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что информация о пожаре в лесу в Каменском районе поступила в 14:28. Тогда площадь составляла 0,5 га. Позднее она увеличилась до 40 Га.

По данным главка, из-за пожара существовала угроза населенному пункту Диченский и задымлению участников движения на трассе М 4 Дон. «Благодаря применению авиации угроза населенному пункту и задымлению трассы ликвидирована», — заверили в ведомстве.

Всего к ликвидации пожара привлекаются два вертолета МИ-8. В готовности к убытию 2-ой эшелон 100 человек, 20 ед техники, около 400 добровольцев.

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Ранее, 15 августа в Ростовской области начался пожар в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. К 17 августа его площадь достигла 136 га. Самая сложная ситуация сложилась в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах области, а также в городе Шахты.

Всего от огня пострадало 31 домовладение, а также 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты. Кроме того, cгорели два автомобиля и несколько теплиц.

В региональном управлении МЧС заявили, что, по предварительным данным, ущерб от пожара в станице составляет более 19 млн руб.

Пожар вблизи станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области мог начаться из-за замыкания линий электропередач, рассказал ТАСС

Глава департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич заявил, что пожар мог начаться из-за замыкания линий электропередач.