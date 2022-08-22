Площадь пожара в Ростовской области увеличилась в 100 раз
Площадь пожара в Каменском районе Ростовской области, где 22 августа загорелся лес, увеличилась в сто раз — до 50 га. Об этом сообщает МЧС.
«Тушение пожара продолжается, привлекается 177 человек и 52 единицы техники», — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что информация о пожаре в лесу в Каменском районе поступила в 14:28. Тогда площадь составляла 0,5 га. Позднее она увеличилась до 40 Га.
По данным главка, из-за пожара существовала угроза населенному пункту Диченский и задымлению участников движения на трассе М 4 Дон. «Благодаря применению авиации угроза населенному пункту и задымлению трассы ликвидирована», — заверили в ведомстве.
Всего к ликвидации пожара привлекаются два вертолета МИ-8. В готовности к убытию 2-ой эшелон 100 человек, 20 ед техники, около 400 добровольцев.
Ранее, 15 августа в Ростовской области начался пожар в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района. К 17 августа его площадь достигла 136 га. Самая сложная ситуация сложилась в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах области, а также в городе Шахты.
Всего от огня пострадало 31 домовладение, а также 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты. Кроме того, cгорели два автомобиля и несколько теплиц.
В региональном управлении МЧС заявили, что, по предварительным данным, ущерб от пожара в станице составляет более 19 млн руб.
Пожар вблизи станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области мог начаться из-за замыкания линий электропередач, рассказал ТАСС
Глава департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич заявил, что пожар мог начаться из-за замыкания линий электропередач.