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Пожар в Ростовской области повредил 60 зданий. Фоторепортаж

15 августа в районе станицы Верхнекундрюченской в Ростовской области возник крупный пожар. По последним данным МЧС России, его площадь составляет 138 га. Огонь подошел к жилым домам, местных жителей эвакуируют. Подробности происшествия — в фоторепортаже РБК
Фото:ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар возник из-за замыкания проводов ЛЭП. 15 августа загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перекинулся на лес
Фото:Ustdon.info
Фото: Ustdon.info

Утром 16 августа глава МЧС России сообщил, что из-за лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области повреждены 34 строения. Позднее стало известно, что число поврежденных домов выросло до 60. Они находятся в станице Верхнекундрюченская, а также в хуторах Кривая Лука и Черни

Фото:Meteodnevnik / VK
Фото: Meteodnevnik / VK
Фото:Ustdon.info
Фото: Ustdon.info
Тушение осложняется жаркой сухой погодой и сильным ветром с порывами до 30 м/с
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России
Фото:Ustdon.info
Фото: Ustdon.info

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в ликвидации пожара задействованы примерно 500 человек и более 100 единиц техники

Фото:ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Фото:ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Фото:МЧС России
Фото: МЧС России
Фото:ГУ МЧС по Ростовской области
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

К борьбе с огнем привлечена авиация. Задействованы два самолета Ил-76 и Бе-200, а также два вертолета Ми-8. По последним данным МСЧ, с воздуха сброшено около 275 тонн воды

Фото:Ustdon.info
Фото: Ustdon.info
«Жители станицы были эвакуированы в пункты временного размещения в хуторе Евсеевский», — заявил глава МЧС России Александр Куренков. По сообщению губернатора Ростовской области, эвакуированы 139 человек, для эвакуации задействовали восемь автобусов
Фото:Ustdon.info
Фото: Ustdon.info

Как сообщил губернатор Ростовской области, от задымления пострадали 53 человека. Они обратились за медицинской помощью. Пожар уничтожил семь жилых домов

Фото:Meteodnevnik / VK
Фото: Meteodnevnik / VK
Фото:Meteodnevnik / VK
Фото: Meteodnevnik / VK

В Усть-Донецком районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС России сообщил, что 16 и 17 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Ведомство призывает жителей воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш и вообще осторожно обращаться с огнем

Теги
мультимедиа пожары Ростовская область ЧС
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