Пожар в Ростовской области повредил 60 зданий. Фоторепортаж

Утром 16 августа глава МЧС России сообщил, что из-за лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области повреждены 34 строения. Позднее стало известно, что число поврежденных домов выросло до 60. Они находятся в станице Верхнекундрюченская, а также в хуторах Кривая Лука и Черни