Пожар в Ростовской области повредил 60 зданий. Фоторепортаж
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в ликвидации пожара задействованы примерно 500 человек и более 100 единиц техники
К борьбе с огнем привлечена авиация. Задействованы два самолета Ил-76 и Бе-200, а также два вертолета Ми-8. По последним данным МСЧ, с воздуха сброшено около 275 тонн воды
Как сообщил губернатор Ростовской области, от задымления пострадали 53 человека. Они обратились за медицинской помощью. Пожар уничтожил семь жилых домов
В Усть-Донецком районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. МЧС России сообщил, что 16 и 17 августа в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Ведомство призывает жителей воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш и вообще осторожно обращаться с огнем