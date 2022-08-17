Ущерб от пожара в Ростовской области составил более 19 млн руб.

Фото: МЧС России / ТАСС

Ущерб от пожара в станице Верхнекундрюченской в Ростовской области, по предварительным данным, составляет более 19 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Проведены первые подсчеты ущерба, причиненного нескольким домовладениям в результате пожара. Они показывают ущерб более чем в 19 млн руб.», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС). В МЧС допустили, что сумма увеличится.

Всего от огня пострадали 14 жилых домов, 54 хозпостройки, кафе и здание почты. Кроме того, cгорели два автомобиля и несколько теплиц. Всего в результате пожара пострадало 31 домовладение, уточнили в МЧС.

Пожар в Ростовской области начался 15 августа, к 17 августа его площадь достигла 136 га. Самая сложная ситуация сложилась в Усть-Донецком, Константиновском, Цимлянском районах области, а также в городе Шахты.

В правительстве области отмечали, что пожар имеет природный характер, горят не только станица, но и соседние леса. Тушение осложняют жара и ветер порывами до 20 м/с, который дует в разных направлениях. 15 августа в Усть-Донецком районе из-за пожара ввели режим ЧС, а в МЧС создали оперативный штаб. Согласно последним данным, спасателям удалось потушить пожар.