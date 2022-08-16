Власти назвали возможную причину пожара в Ростовской области
Пожар вблизи станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области мог начаться из-за замыкания линий электропередач, рассказал ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич.
«Предварительная причина — это замыкание ЛЭП. Сейчас идет освидетельствование места возникновения пожара», — сказал он.
Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале указал, что возгорание началось «из-за перехлеста проводов линий электропередач».
Пожар продолжается с 15 августа. Сначала, указал Голубев, «загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения», затем — лес. Вечером огонь перекинулся на станицу, ее жителей эвакуировали. По данным губернатора, 139 человек из Верхнекундрюченской и соседнего хутора Черни находятся в пунктах временного размещения. 53 человека пострадали из-за задымления. Огонь уничтожил семь домов.
По данным МЧС, пожар распространился на 138 га. В тушении принимают участие почти 500 спасателей и более ста единиц техники, к борьбе с огнем привлекли самолет Ил-76, который за один раз сбрасывает на очаг возгорания 42 т воды, а также самолет-амфибию Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, указал губернатор.
Региональное управление ведомства предупредило, что чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) в 36 районах Ростовской области, в том числе и в Усть-Донецком, сохранится до 17 августа.