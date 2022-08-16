Власти назвали возможную причину пожара в Ростовской области

Фото: МЧС РФ

Пожар вблизи станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области мог начаться из-за замыкания линий электропередач, рассказал ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич.

«Предварительная причина — это замыкание ЛЭП. Сейчас идет освидетельствование места возникновения пожара», — сказал он.

Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале указал, что возгорание началось «из-за перехлеста проводов линий электропередач».

Пожар продолжается с 15 августа. Сначала, указал Голубев, «загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения», затем — лес. Вечером огонь перекинулся на станицу, ее жителей эвакуировали. По данным губернатора, 139 человек из Верхнекундрюченской и соседнего хутора Черни находятся в пунктах временного размещения. 53 человека пострадали из-за задымления. Огонь уничтожил семь домов.

Video

По данным МЧС, пожар распространился на 138 га. В тушении принимают участие почти 500 спасателей и более ста единиц техники, к борьбе с огнем привлекли самолет Ил-76, который за один раз сбрасывает на очаг возгорания 42 т воды, а также самолет-амфибию Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, указал губернатор.

Читайте на РБК Pro Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro x The Economist Как страны Персидского залива распорядятся сверхдоходами от нефти Как страны Персидского залива распорядятся сверхдоходами от нефти Статьи Pro Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским Кейсы Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи

Региональное управление ведомства предупредило, что чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) в 36 районах Ростовской области, в том числе и в Усть-Донецком, сохранится до 17 августа.