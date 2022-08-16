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Власти назвали возможную причину пожара в Ростовской области

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Пожар вблизи станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области мог начаться из-за замыкания линий электропередач, рассказал ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Петр Костенич.

«Предварительная причина — это замыкание ЛЭП. Сейчас идет освидетельствование места возникновения пожара», — сказал он.

Губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале указал, что возгорание началось «из-за перехлеста проводов линий электропередач».

Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru

Пожар продолжается с 15 августа. Сначала, указал Голубев, «загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения», затем — лес. Вечером огонь перекинулся на станицу, ее жителей эвакуировали. По данным губернатора, 139 человек из Верхнекундрюченской и соседнего хутора Черни находятся в пунктах временного размещения. 53 человека пострадали из-за задымления. Огонь уничтожил семь домов.

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По данным МЧС, пожар распространился на 138 га. В тушении принимают участие почти 500 спасателей и более ста единиц техники, к борьбе с огнем привлекли самолет Ил-76, который за один раз сбрасывает на очаг возгорания 42 т воды, а также самолет-амфибию Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, указал губернатор.

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Региональное управление ведомства предупредило, что чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) в 36 районах Ростовской области, в том числе и в Усть-Донецком, сохранится до 17 августа.

Теги
Ростовская область пожары лесной пожар
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