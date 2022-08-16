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Площадь пожара в станице Ростовской области выросла до 136 га

Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru Фото:61.mchs.gov.ru

Пожар в районе станицы Верхнекундрюченской Ростовской области охватил площадь в 136 га, заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожар, перешедший 15 августа из лесного массива на станицу Усть-Донецкого района Ростовской области, повредил 34 строения. Площадь пожара увеличилась до 136 га», — сказал он и добавил, что пострадавших нет.

Источник агентства в экстренных службах позднее отметил, что число поврежденных строений выросло до 60, они находятся не только в Верхнекундрюченской, но также в хуторах Кривая Лука и Черни.

МЧС отправило Ил-76 тушить пожар на 124 га в Ростовской области
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Фото:ГУ МЧС по Ростовской области

Вечером 15 августа стало известно, что жителей станицы эвакуировали из-за перехода лесного пожара на жилые строения. Тогда площадь пожара составляла 30 га, рано утром 16 августа сообщалось, что огонь распространился на 124 га. В районе введен режим ЧС.

В борьбе с огнем участвуют почти 350 спасателей и 170 единиц техники. К тушению привлекли авиагруппу МЧС, в том числе самолет Ил-76, который за один раз сбрасывает на очаг возгорания 42 т воды. По словам Куренкова, в ликвидации огня также принимают участие самолет-амфибия Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.

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