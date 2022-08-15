Спасатели эвакуировали людей из станицы Верхнекундрюченской из-за пожара

Из-за лесного пожара спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрюченской», — отрапортовали спасатели (цитата по ТАСС).

Площадь пожара увеличилась до 30 га. Огонь перешел на дома в Верхнекундрюченской, а тушение осложняет ветер порывами до 30 м/сек., отмечает агентство.

К ликвидации пожара привлечено более 160 человек и 40 единиц техники. «К месту выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Ростовской области в количестве 100 человек и 19 единиц техники», — заявили собеседники ТАСС.

15 августа в микрорайоне Дербышки в Казани произошел пожар на территории завода «Хитон». По данным МЧС региона, возгорание произошло в одноэтажном складе. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Обрушилась кровля, никто не пострадал.