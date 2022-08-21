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Baza и Mash сообщили о гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля

На подмосковном Можайском шоссе взорвался Land Cruiser Prado, в нем находилась Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, она погибла, сообщили Mash и Baza. По их данным, основной версией инцидента считают покушение
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

При взрыве автомобиля на юго-западе Подмосковья погибла Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Об этом сообщили Telegram-каналы 112, Baza, Mash и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Mash пишет, что Дугина ехала на Land Cruiser Prado, взрыв произошел во время движения близ поселка Большие Вязёмы. Baza уточняет, что речь идет о Можайском шоссе, машина взорвалась около 22:00 мск, а основной версией произошедшего считают покушение на убийство.

После взрыва автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино перекрыто, сообщил 112. По данным канала, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. Он приехал на место взрыва, пишет Mash. На опубликованных каналом кадрах запечатлен похожий на Дугина мужчина.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил взрыв автомобиля близ поселка Большие Вязёмы и гибель женщины-водителя, однако не уточнил ее личность.

Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции. Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Дугин Московская область взрыв автомобиля
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