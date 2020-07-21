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В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от COVID

Накануне из госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Первая российская вакцина от COVID-19 уже готова, заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов.

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Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, проводились с середины июня в Сеченовском университете и в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.

Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
Общество
Фото: Минобороны России / ТАСС

Итоги клинических испытаний вакцины на добровольцах подвел член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал он.

20 июля из Сеченовского университета и из госпиталя имени Бурденко были выписаны последние группы добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины.

У всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, выработался иммунитет к COVID-19. Как рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации. Через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимальная степень защиты от инфекции. Однако насколько долго после прививки будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, на это даст ответ следующий этап клинических исследований, отметила эксперт.

У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от COVID-19 Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн доз будет произведено в России, а остальное — с помощью международных партнерств по всему миру», — сообщил Дмитриев. По оценкам РФПИ, в концу 2021 года в мире будет создано уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит эффективно бороться с COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: вакцина, Минобороны, коронавирус
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В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев
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У всех испытывавших вакцину против COVID-19 в МГМУ выработался иммунитет
Общество
Минобороны завершило испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах
Общество
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