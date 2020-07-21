В Минобороны заявили о готовности первой отечественной вакцины от COVID

Итоги клинических испытаний вакцины на добровольцах подвел член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

«Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком», — сказал он.

20 июля из Сеченовского университета и из госпиталя имени Бурденко были выписаны последние группы добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины.

У всех добровольцев, испытавших на себе вакцину от коронавируса, выработался иммунитет к COVID-19. Как рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, иммунитет появляется уже через несколько дней после вакцинации. Через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимальная степень защиты от инфекции. Однако насколько долго после прививки будет сохраняться иммунитет, сказать пока сложно, на это даст ответ следующий этап клинических исследований, отметила эксперт.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от COVID-19 Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.

«Мы рассчитываем выйти на объем до 200 млн доз к концу года. 30 млн доз будет произведено в России, а остальное — с помощью международных партнерств по всему миру», — сообщил Дмитриев. По оценкам РФПИ, в концу 2021 года в мире будет создано уже более 3 млрд доз вакцины, что позволит эффективно бороться с COVID-19.