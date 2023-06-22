В храме Христа Спасителя сократили время для посещения «Троицы»

С 23 июня икона будет доступна для посещения с 10 до 17 часов. Кроме того, возможны технические перерывы для обеспечения необходимой для «Троицы» влажности и температуры, сообщили в Московской епархии РПЦ

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ежедневный доступ к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя сократили на два часа, говорится в сообщении Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Причины такого решения не уточняются. С 23 июня икона будет доступна для верующих с 10 до 17 часов.

«В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», — добавили в Московской епархии.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что решение принято в связи с продлением пребывания «Троицы» в храме и отсутствием очередей.

Ранее икону можно было посетить с 10:00 до 19:00.

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

Президент Владимир Путин принял решение о передаче РПЦ иконы «Троица» в мае. Ее выставили в храме Христа Спасителя в начале июня. Изначально предполагалось, что икона будет доступна для посещения в течение двух недель, однако позже срок ее пребывания в храме продлили до 18 июля.

«Троицу» позже отправят на реставрацию, сообщала министр культуры Ольга Любимова. Точные сроки проведения работ она не назвала, но сказала что они могут занять до года. После реставрации запланирована передача иконы в Троице-Сергиеву лавру, уточняла глава Минкультуры.

До передачи РПЦ «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Ее экспертный совет заявлял, что икона не подлежит выдаче «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», и призывал оставить ее в галерее. Еще в прошлом году ныне бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова говорила, что «единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке «Россия — Европа» на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника».

Глава реставрационного центра имени академика Грабаря (туда отправят «Троицу» после того, как завершится ее пребывание в храме Христа Спасителя) Дмитрий Сергеев в конце июня говорил, что сейчас икона хранится без критических угроз сохранности, но уровень влажности воздуха для нее «не идеален».