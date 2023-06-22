В храме Христа Спасителя сократили время для посещения «Троицы»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 91,94 (-0,06) Инвестиции, 17:03 Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 83,61 (-0,64) Инвестиции, 17:03
Шольц заявил, что Украина осознала отсутствие шансов вступить в НАТО Политика, 18:22
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:20
Экосистема «Свое», сельская ипотека и другие фишки Россельхозбанка РБК Стиль, 18:19
В Подмосковье лифт с двумя людьми рухнул с пятого этажа Общество, 18:18
CNN узнал о неоправдавшихся ожиданиях Запада от контрнаступления Украины Политика, 18:13
Ходченкова и Колокольников снялись в «Волшебнике Изумрудного города» Life, 18:12
Что такое беспроцентный кредит и как его взять Инвестиции, 18:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Жителя Пензенской области арестовали по делу о передаче секретов СБУ Общество, 18:02
В российский прокат вышел фильм «Мое преступление». Смотреть его или нет Life, 18:00
Двое сотрудничавших с Блиновской ярославцев получили условные сроки Общество, 17:54
Кудерметова выбила вторую ракетку мира с турнира в Германии Спорт, 17:53
ПСБ обсудил с властями Херсонской области работу в Новой Каховке Пресс-релиз, 17:36
Брокеры начали запрещать вывод евро из-за ограничений Райффайзенбанка Инвестиции, 17:34
CAS назвал даты рассмотрения дела Камилы Валиевой Спорт, 17:30
РПЦ и реституция ,  
0 

В храме Христа Спасителя сократили время для посещения «Троицы»

В храме Христа Спасителя сократили время для посещения «Троицы»
С 23 июня икона будет доступна для посещения с 10 до 17 часов. Кроме того, возможны технические перерывы для обеспечения необходимой для «Троицы» влажности и температуры, сообщили в Московской епархии РПЦ
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Ежедневный доступ к иконе «Троица» в храме Христа Спасителя сократили на два часа, говорится в сообщении Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Причины такого решения не уточняются. С 23 июня икона будет доступна для верующих с 10 до 17 часов.

«В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут», — добавили в Московской епархии.

«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что решение принято в связи с продлением пребывания «Троицы» в храме и отсутствием очередей.

Ранее икону можно было посетить с 10:00 до 19:00.

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

Президент Владимир Путин принял решение о передаче РПЦ иконы «Троица» в мае. Ее выставили в храме Христа Спасителя в начале июня. Изначально предполагалось, что икона будет доступна для посещения в течение двух недель, однако позже срок ее пребывания в храме продлили до 18 июля.

Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Здоровое старение: три простых совета

«Троицу» позже отправят на реставрацию, сообщала министр культуры Ольга Любимова. Точные сроки проведения работ она не назвала, но сказала что они могут занять до года. После реставрации запланирована передача иконы в Троице-Сергиеву лавру, уточняла глава Минкультуры.

До передачи РПЦ «Троица» находилась в Третьяковской галерее. Ее экспертный совет заявлял, что икона не подлежит выдаче «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений», и призывал оставить ее в галерее. Еще в прошлом году ныне бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова говорила, что «единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке «Россия — Европа» на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника».

Глава реставрационного центра имени академика Грабаря (туда отправят «Троицу» после того, как завершится ее пребывание в храме Христа Спасителя) Дмитрий Сергеев в конце июня говорил, что сейчас икона хранится без критических угроз сохранности, но уровень влажности воздуха для нее «не идеален».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Троица храм Христа Спасителя
Материалы по теме
Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы»
Общество
Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы»
Общество
Кадры перевозки «Троицы» из Третьяковки в храм Христа Спасителя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter