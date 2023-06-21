Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы»

Икона Андрея Рублева хранится в ХХС без критических угроз сохранности, связанных с перепадами влажности и температуры, но все же уровень влажности не идеален, сообщил глава реставрационного центра. «Троица» пробудет там еще месяц

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«Троица» иконописца Андрея Рублева хранится в храме Христа Спасителя при отличающемся от привычного уровня влажности, сообщил ТАСС гендиректор реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Эксперт отметил, что не владеет всей информацией с приборов, которые установлены в помещении и капсуле для иконы. «Но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона», — сказал он.

Сергеев подчеркнул, что, насколько ему известно, внутри капсулы нет резких скачков показателей режима температуры и влажности, это самый опасный фактор, который представлял бы угрозу для иконы.

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

Эксперты отмечали, что даже при соблюдении всех норм перевозка иконы для экспонирования представляет опасность. Прошлым летом прежний директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в письме в Минкультуры сообщила, что «единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке «Россия — Европа» на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника».

После того, как президент Владимир Путин поручил передать икону РПЦ, экспертный совет выступил против перемещения из-за рисков сохранения образа. Как объясняли РБК эксперты, ветхую икону «категорически нельзя трогать и перевозить», поскольку у «Троицы» происходит отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи) от основы и наблюдается шелушение красочного слоя.

Икону установили в храме Христа Спасителя 4 июня. Третьяковская галерея подчеркивала, что «Троицу» необходимо будет вернуть не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи музея. Эту же дату подтверждали в Минкультуры. Но РПЦ решило оставить икону в храме еще на месяц — до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

Затем «Троицу» направят на реставрацию в центр имени Грабаря. «Сколько будет длиться реставрация? Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа», — рассказывала министр культуры Ольга Любимова.