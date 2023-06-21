Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 20 июн, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 20 июн, 16:26
Минфин поддержал идею о минимальных ценах на пиво и сидр Бизнес, 02:35
В НАТО предупредили Британию об утрате военного влияния Политика, 02:20
Латвийская «дочка» Swedbank выплатит США $3,4 млн за переводы в Крым Политика, 02:09
Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы» Общество, 01:41
Карл III встретился с участниками конференции по восстановлению Украины Политика, 01:34
В Волоколамске загорелся цех по производству деревянных палет Общество, 00:57
Пентагон нашел в расчете поставок оружия Украине ошибку на $6 млрд Политика, 00:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Смерч прошел над морем около Сочи. Видео Общество, 00:33
Le Monde узнала об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО Политика, 00:25
РПЛ разработала стратегию-2027 с токенами и индексом удовлетворенности Спорт, 00:12
На Кипре заявили о «нулевой терпимости» к обходящим санкции против России Политика, 00:09
Избежать ресурсного проклятия. Зачем саудиты тратятся на Месси и Роналду Спорт, 00:03
Главный архитектор Москвы назвал одну из ключевых угроз для мегаполиса Бизнес, 00:02
Россия получила 24% от плановых выплат по долгам иностранных заемщиков Экономика, 00:00
РПЦ и реституция ,  
0 

Реставраторы сообщили о «неидеальной» влажности при хранении «Троицы»

Реставратор Сергеев: «Троицу» хранят при неидеальной влажности, критических угроз нет
Икона Андрея Рублева хранится в ХХС без критических угроз сохранности, связанных с перепадами влажности и температуры, но все же уровень влажности не идеален, сообщил глава реставрационного центра. «Троица» пробудет там еще месяц
Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Троица» иконописца Андрея Рублева хранится в храме Христа Спасителя при отличающемся от привычного уровня влажности, сообщил ТАСС гендиректор реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

Эксперт отметил, что не владеет всей информацией с приборов, которые установлены в помещении и капсуле для иконы. «Но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона», — сказал он.

Сергеев подчеркнул, что, насколько ему известно, внутри капсулы нет резких скачков показателей режима температуры и влажности, это самый опасный фактор, который представлял бы угрозу для иконы.

«Троица» была создана в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, но потом, пройдя через советские реставрационные мастерские и недолгую экспозицию в музее в Сергиевом Посаде, в 1929 году ее передали Третьяковской галерее.

Эксперты отмечали, что даже при соблюдении всех норм перевозка иконы для экспонирования представляет опасность. Прошлым летом прежний директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в письме в Минкультуры сообщила, что «единственное перемещение иконы в 2007 году для экспонирования на выставке «Россия — Европа» на Крымском валу с соблюдением всех норм обозначило высокую категорию риска и привело к негативным последствиям для состояния памятника».

После того, как президент Владимир Путин поручил передать икону РПЦ, экспертный совет выступил против перемещения из-за рисков сохранения образа. Как объясняли РБК эксперты, ветхую икону «категорически нельзя трогать и перевозить», поскольку у «Троицы» происходит отслоение левкаса (грунтовый слой в иконописи) от основы и наблюдается шелушение красочного слоя.

Читайте на РБК Pro
«Могут уничтожить человеческую цивилизацию» — Юваль Харари о нейросетях
Как и зачем реанимируют pos-кредитование
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune

Икону установили в храме Христа Спасителя 4 июня. Третьяковская галерея подчеркивала, что «Троицу» необходимо будет вернуть не позднее 19 июня в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи музея. Эту же дату подтверждали в Минкультуры. Но РПЦ решило оставить икону в храме еще на месяц — до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

Затем «Троицу» направят на реставрацию в центр имени Грабаря. «Сколько будет длиться реставрация? Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа», — рассказывала министр культуры Ольга Любимова.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Троица храм Христа Спасителя реставрация
Материалы по теме
Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы»
Общество
Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству
Общество
«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter