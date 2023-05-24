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В Кремле не увидели тенденции в обвинениях в госизмене и работе на Китай

Дмитрий Песков: в обвинениях ученых в госизменах и работе на Китай нет тенденции
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

То, что арестованные по делам о госизменах часто обвиняются в работе на Китай — не тенденция, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь я не делал бы выводы о каких-то тенденциях. Наши соответствующие спецслужбы, естественно, выполняют свои функции. Они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене Родине. Это очень важная работа. Она ведется постоянно, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то тенденциях», — сказал Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

В конце августа 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Поправки касаются ст. 275 УК «Государственная измена». За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения.

Материал дополняется.

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Китай госизмена
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