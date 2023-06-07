ФСБ: житель Приморского края арестован по делу о госизмене из-за шпионажа в пользу Украины

Жителя Приморского края арестовали по делу о шпионаже для Украины

Спецслужба считает, что мужчина передавал Киеву информацию о правоохранительных и военных объектах Приморского края. Ему грозит пожизненный срок заключения

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Жителя Приморского края заподозрили в шпионаже для военной разведки Украины, он арестован, сообщила ФСБ.

«Приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края», — утверждают в спецслужбе.

Следователи ФСБ возбудили дело по статье о госизмене (ст. 275 УК). Предельное наказание по ней — пожизненное лишение свободы. Ведомство полагает, что подозреваемый «полностью осознавал возможность их [сведений] использования адресатом против безопасности Российской Федерации».

ФСБ с начала военной операции регулярно отчитывается о задержаниях людей, обвиняемых в шпионаже в интересах Украины. В конце мая в Туле приговорили к 16 годам строгого режима 42-летнего украинца Андрея Петкевича. ФСБ настаивало, что тот «по заданию разведывательных служб Украины» вел поиск сотрудников оборонных предприятий в России из числа имеющих доступ к секретной информации для вербовки и получения сведений, составляющих тайну в области перспективных разработок стрелкового вооружения.