Верзилов в суде сообщил о провокации полиции и погоне у станции метро

По мнению издателя «Медиазоны», его второе задержание в воскресенье стало следствием провокации. Полиция задержала его после конфликта с неизвестным, обвинив в мелком хулиганстве

Петр Верзилов и его адвокат Леонид Соловьев (слева направо) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, обвиняемый в мелком хулиганстве, в суде заявил, что эпизод, по которому его обвиняют, был «ситуацией классической полицейской провокации». Об этом сообщает корреспондент РБК.

В воскресенье Верзилов до вечера находился в участке полиции, где с ним работали следователи, затем издателя и его подругу Маргариту Коновалову отпустили. По словам Верзилова, вскоре после освобождения они заметили, что за ними следят «несколько мужчин, в которых легко опознать оперативных сотрудников». «Мы прогулялись вверх-вниз по улице возле метро «Красносельская», чтобы в этом убедиться; вскоре появились две полицейские машины, которые на близком расстоянии следовали за нами. И появился новый человек, уже не похожий на оперативника, это был молодой человек, крашенный в блондина, по имени, как я сейчас узнал из материалов, Максим Барышников», — рассказал Верзилов.

Он добавил, что молодой человек побежал в их сторону и попытался подсечкой сбить его с ног. «Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, резко встал, и мы покинули место, убежав. Барышников, обладая спортивным телосложением и будучи в возрасте около 22 лет, погнался за нами по улице Краснопрудная и около торгового центра сбил меня с ног», — описал Верзилов произошедшее. Почти сразу после этого (по словам Верзилова, через 20–30 секунд) на месте появились сотрудники полиции, которые задержали издателя и доставили его в отдел. «Это не оставляет сомнений в том, что мы стали свидетелями классической полицейской провокации, разыгранной очень плохо. Никаких доказательств тому, что я действительно ругался матом, нет», — заключил он.

Верзилова 21 июня задержали для допроса сотрудники главного управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России. «Медиазона» сообщала, что Верзилова допрашивали 13 часов в рамках расследования «московского дела» о массовых акциях протеста в июле 2019 года. Сам издатель говорил, что его много спрашивали про оппозиционера Алексея Навального и поездки за границу и что следственные действия продолжались порядка 13 часов.