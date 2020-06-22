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Верзилов в суде сообщил о провокации полиции и погоне у станции метро

По мнению издателя «Медиазоны», его второе задержание в воскресенье стало следствием провокации. Полиция задержала его после конфликта с неизвестным, обвинив в мелком хулиганстве
Петр Верзилов и его адвокат Леонид Соловьев (слева направо) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде
Петр Верзилов и его адвокат Леонид Соловьев (слева направо) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Мещанском суде (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, обвиняемый в мелком хулиганстве, в суде заявил, что эпизод, по которому его обвиняют, был «ситуацией классической полицейской провокации». Об этом сообщает корреспондент РБК.

В воскресенье Верзилов до вечера находился в участке полиции, где с ним работали следователи, затем издателя и его подругу Маргариту Коновалову отпустили. По словам Верзилова, вскоре после освобождения они заметили, что за ними следят «несколько мужчин, в которых легко опознать оперативных сотрудников». «Мы прогулялись вверх-вниз по улице возле метро «Красносельская», чтобы в этом убедиться; вскоре появились две полицейские машины, которые на близком расстоянии следовали за нами. И появился новый человек, уже не похожий на оперативника, это был молодой человек, крашенный в блондина, по имени, как я сейчас узнал из материалов, Максим Барышников», — рассказал Верзилов.

Он добавил, что молодой человек побежал в их сторону и попытался подсечкой сбить его с ног. «Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, резко встал, и мы покинули место, убежав. Барышников, обладая спортивным телосложением и будучи в возрасте около 22 лет, погнался за нами по улице Краснопрудная и около торгового центра сбил меня с ног», — описал Верзилов произошедшее. Почти сразу после этого (по словам Верзилова, через 20–30 секунд) на месте появились сотрудники полиции, которые задержали издателя и доставили его в отдел. «Это не оставляет сомнений в том, что мы стали свидетелями классической полицейской провокации, разыгранной очень плохо. Никаких доказательств тому, что я действительно ругался матом, нет», — заключил он.

Верзилов сообщил о 13-часовом допросе
Общество
Петр Верзилов

Верзилова 21 июня задержали для допроса сотрудники главного управления по противодействию экстремизму (центр «Э») МВД России. «Медиазона» сообщала, что Верзилова допрашивали 13 часов в рамках расследования «московского дела» о массовых акциях протеста в июле 2019 года. Сам издатель говорил, что его много спрашивали про оппозиционера Алексея Навального и поездки за границу и что следственные действия продолжались порядка 13 часов.

После окончания допроса Верзилова отпустили, однако вскоре задержали повторно. Как сообщала «Медиазона», на выходе из отдела на журналиста напал человек, после чего сотрудники полиции отвезли его в ОВД «Мещанский». Адвокат Леонид Соловьев сообщал РБК, что Петру Верзилову грозит 15 суток ареста по обвинениям в грубой нецензурной брани по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Авторы: Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
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