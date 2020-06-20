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Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

После падения гитлеровского режима «идеи фашизма не остались в прошлом» и отдельные государства по-прежнему поощряют радикализм в обществе, считает президент Белоруссии
Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых деревень Могилёвской области
Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых деревень Могилёвской области (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белорусы должны не пропускать фашизм и ненависть «под знаменами демократии». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, сообщает БелТА.

«Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни», — сказал президент.

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Он отметил, что «после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом». Лукашенко уточнил, что они живут в тех, кто называет празднование Дня Победы «победобесием», в разрушителях памятников советским войнам, в тех, кто «поклоняется нацисткой символике» и других. Белорусский лидер считает, что отдельные государства и правительства не замечают, а иногда и поощряют проявление радикализма в обществе и даже терроризма.

«Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие», — добавил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, каждый ребенок, в сознательном возрасте посетивший один из белорусских мемориалов, не допустит мысли о том, что на земле есть люди, недостойные жить и быть свободными.

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Александр Лукашенко

Несмотря на пандемию коронавируса, Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая. «Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», — говорил белорусский президент в ответ на критику из-за такого решения. Его российский коллега Владимир Путин решил все же перенести парад на более позднюю дату. В итоге его назначили на 24 июня. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил, что Лукашенко приедет на мероприятие в Москве.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, фашизм, демократия
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