Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

После падения гитлеровского режима «идеи фашизма не остались в прошлом» и отдельные государства по-прежнему поощряют радикализм в обществе, считает президент Белоруссии

Александр Лукашенко на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожжённых деревень Могилёвской области (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Белорусы должны не пропускать фашизм и ненависть «под знаменами демократии». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки, сообщает БелТА.

«Скажу прямо: фашизм, ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят. Мы продолжим воспитывать своих детей на ценностях мира и человеческой жизни», — сказал президент.

Он отметил, что «после падения гитлеровского режима идеи фашизма не остались в прошлом». Лукашенко уточнил, что они живут в тех, кто называет празднование Дня Победы «победобесием», в разрушителях памятников советским войнам, в тех, кто «поклоняется нацисткой символике» и других. Белорусский лидер считает, что отдельные государства и правительства не замечают, а иногда и поощряют проявление радикализма в обществе и даже терроризма.

«Каждые новые поколения белорусов мы будем растить, передавая им память не только о подвигах их предков, но и о боли‚ которая сделала наш народ сильнее, научила беречь мир, спокойствие», — добавил президент Белоруссии.