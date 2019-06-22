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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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В отелях Тбилиси оценили ситуацию с бронированиями после указа Путина
В некоторых отелях говорят об отмене брони на номера после запрета российским авиакомпаниям выполнять рейсы в страну, но надеются, что туристы из России все же будут приезжать
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В отелях Тбилиси рассказали РБК о ситуации с бронированиями после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа о запрете авиакомпаниям летать в Грузию.

Старший супервайзер ресепшена отеля Stamba Марьями Чиаберашвили сообщила РБК, что российские туристы начали отменять брони. «У нас очень много бронирований аннулировалось. Надеемся, что убытков все-таки не будет, что туристы все-таки доедут», — рассказала она.

В отделе бронирования Tbilisi Marriott Hotel РБК сообщили, что сегодня бронирования не отменялись. «Сегодня все как обычно, я проверяла Booking.com, пока никто ничего не отменил. Вчера, конечно, был панический день из-за этих акций, гости начали беспокоиться, было около 20 отмен [бронирования]», — рассказали в отделе бронирования. Там добавили, что отель находится в самом центре Тбилиси, прямо перед зданием парламента.

При этом в отеле Hotels & Preference Hualing Tbilisi отметили, что российские туристы, наоборот, продолжают бронировать номера, даже более активно, чем раньше. «У нас никакие брони не отменялись, наоборот, даже добавляются. Мы знаем, что Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, но это с авиабилетами связано. С бронированиями у нас точно проблем нет», — объяснила оператор отеля Анастасия Худоведян. По ее словам, в целом в настоящий момент ситуация спокойная.

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Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что отменяет рейсы в Грузию с 8 июля и сосредоточится на возвращении российских туристов из этой страны. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили ТАСС, что перевозчик остановил продажу билетов в Грузию и вернет пассажирам полную стоимость купленных авиабилетов, а до 8 июля рейсы будут выполняться по расписанию.

По данным Ростуризма, в Грузии по линии туроператоров находятся 1,5 тыс. российских туристов, число самостоятельных отдыхающих пока неизвестно. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорила, что число самостоятельных туристов в 2–2,5 раза больше, чем клиентов туроператоров.

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Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать в Грузию, 21 июня. Туроператорам в соответствии с документом рекомендуется прекратить продажу путевок в эту страну, а правительству поручено принять меры по возвращению россиян на родину. До этого Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с обстановкой в Грузии. Участники совещания сочли опасной «русофобскую провокацию в отношении российских парламентариев».

Речь идет об инциденте с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова и последовавших за этим протестах. Во время заседания в грузинском парламенте он сел в кресло спикера Ираклия Кобахидзе, оппозиционные партии в знак протеста покинули заседания. Сам депутат объяснял, что сел туда, куда его попросила сесть принимающая сторона.

Авторы: Любовь Порываева, Юлия Выродова
Теги: Грузия, Туризм, отели, бронирование, россияне
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