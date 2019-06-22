В отелях Тбилиси оценили ситуацию с бронированиями после указа Путина

В некоторых отелях говорят об отмене брони на номера после запрета российским авиакомпаниям выполнять рейсы в страну, но надеются, что туристы из России все же будут приезжать

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В отелях Тбилиси рассказали РБК о ситуации с бронированиями после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа о запрете авиакомпаниям летать в Грузию.

Старший супервайзер ресепшена отеля Stamba Марьями Чиаберашвили сообщила РБК, что российские туристы начали отменять брони. «У нас очень много бронирований аннулировалось. Надеемся, что убытков все-таки не будет, что туристы все-таки доедут», — рассказала она.

В отделе бронирования Tbilisi Marriott Hotel РБК сообщили, что сегодня бронирования не отменялись. «Сегодня все как обычно, я проверяла Booking.com, пока никто ничего не отменил. Вчера, конечно, был панический день из-за этих акций, гости начали беспокоиться, было около 20 отмен [бронирования]», — рассказали в отделе бронирования. Там добавили, что отель находится в самом центре Тбилиси, прямо перед зданием парламента.

При этом в отеле Hotels & Preference Hualing Tbilisi отметили, что российские туристы, наоборот, продолжают бронировать номера, даже более активно, чем раньше. «У нас никакие брони не отменялись, наоборот, даже добавляются. Мы знаем, что Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, но это с авиабилетами связано. С бронированиями у нас точно проблем нет», — объяснила оператор отеля Анастасия Худоведян. По ее словам, в целом в настоящий момент ситуация спокойная.