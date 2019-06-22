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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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Протесты в Грузии ,  
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«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что авиаперевозчик прекращает рейсы в Тбилиси. В неделю по летнему расписанию «Аэрофлот» осуществлял 14 рейсов в грузинскую столицу.

Граждане, купившие билеты в Россию из Грузии на 8 июля или более позднее дату, могут перенести вылет на более раннее время без доплат или вернуть полную стоимость билета, расторгнув договор о перевозке. Пассажирам может быть предложено изменить перевозку, конечным или начальным пунктом которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах полетов по первоначальному билету.

Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии запретил авиаперелеты в страну с 8 июля. Согласно его указу, туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию, а правительство должно принять меры по возвращению всех россиян, временно находящихся на территории этой страны. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила РБК, что в Грузии в настоящий момент находятся несколько тысяч российских туристов, большая часть из них приехала туда самостоятельно, а не через туроператоров. Оператор Tez Tour уже сообщил, что приостановил продажи туров в Грузию, у компании забронировали около 3 тыс. туров в страну.

Теги: Грузия, авиаперелеты, «Аэрофлот»
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