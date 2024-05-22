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Рособрнадзор назвал самые популярные предметы ЕГЭ-2024

Больше всего школьников выбрали обществознание и информатику для сдачи ЕГЭ
Наиболее популярными предметами при сдаче ЕГЭ в 2024 году стали обществознание и информатика. По данным Рособрнадзора, статистка выбора предметов практически не изменилась по сравнению с 2023 годом
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Среди необязательных предметов для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году самым популярным стало обществознание — его будут сдавать почти 44% выпускников (302 829 человек). Такие данные привел руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анзор Музаев на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 5 июля. 23 мая выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии; 28 мая — по русскому языку; 31 мая — по математике базового и профильного уровней; 4 июня — по обществознанию и физике; 7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля в зависимости от выбранного предмета.

На втором месте информатика — ее выбрали почти 21% учащихся, затем биология — 19%, физика — 16%, история — 16%, английский — 14%, химия — 14%, литература — 8%. Меньше всего выпускников в этом году выбрали географию, ее будут сдавать чуть больше 3%, или 23,2 тыс. выпускников.

В целом с 2023 года тенденция не изменилась. В 2023 году также самыми популярными были обществознание и информатика.

Что касается обязательных предметов, то русский язык будут сдавать 95% выпускников, а математику — 93%. Количество школьников, которые будут сдавать базовую и профильную математику, разделилось практически поровну. Ненамного, но все-таки выше число желающих сдавать базовый уровень — 48,61%, а профильный будут сдавать 44,34%.

Всего ЕГЭ в этом году сдают около 700 тыс. человек, включая выпускников прошлых лет. За рубежом экзамены будут сдавать более 2 тыс. человек.

Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании
Общество
Фото:Photoagency Interpress / Global Look Press

Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), который ежегодно сдают выпускники 9-го класса, то в тройке лидеров среди непрофильных предметов оказались обществознание (будут сдавать 53% учеников), география (44%) и информатика (42%).

Музаев напомнил, что для школьников в Курской, Белгородской и Брянской областях установлен особый порядок сдачи экзаменов. Закон, наделяющий правительство правом устанавливать особый порядок в отдельных школах, Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.

В нынешнем апреле Министерство просвещения опубликовало приказ, которым утвердило список школ в приграничных областях, где порядок сдачи экзаменов можно изменить. Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сдача ЕГЭ и ОГЭ пройдет в регионе по желанию.

В мае с аналогичным заявлением выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Его предложение о возможности выдачи аттестатов без сдачи итоговых экзаменов поддержали в правительстве, но для этого необходимо внести в регламент нормативные изменения. По словам Музаева, это произойдет в ближайшее время. «Буквально на днях выйдет аналогичная поправка для выпускников Севастополя. Было обращение губернатора, председатель правительства его поддержал. Сейчас приказ находится в Минюсте, буквально в считанные дни он выйдет», — пояснил чиновник на пресс-конференции.

На вопрос о том, как будет проходить экзамен в регионах, переживших паводки в этом году, Музаев сообщил, что запросов от регионов и отдельных граждан по поводу создания особых условий проведения экзаменов не поступало. Как отметил глава Рособрнадзора, служба готова сопровождать таких выпускников в индивидуальном порядке, если они обратятся с подобным запросом.

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Теги
Маргарита Грошева
ЕГЭ экзамены поступление выпускники статистика Рособрнадзор
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