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Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании

Участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании

Сдающие досрочно единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до конца приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня. Если он выпускник текущего года», — сказал он.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее уточнял, что право будет доступно только выпускникам текущего года, выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ.

Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по новым правилам
Общество
Фото:Эдуард Корниенко / ura.ru / ТАСС

В марте Рособрнадзор сообщал, что у сдающих ЕГЭ досрочно права на передачу экзамена в 2024 году не будет. Там пояснили, что для этого пришлось бы вносить изменения в некоторые нормативно-правовые акты.

В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить абитуриентам возможность пересдать один из экзаменов. 30 марта он утвердил перечень поручений по реализации послания, включая и новые правила для пересдачи ЕГЭ.

Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут:

23 мая — по географии, литературе и химии;
28 мая — по русскому языку;
31 мая — по математике базового и профильного уровней;
4 июня — по обществознанию и физике;
7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи состоятся:

4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам;
5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровней), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

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Теги
ЕГЭ экзамен пересдача школьники
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