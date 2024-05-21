Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании

Сдающие досрочно единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до конца приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня. Если он выпускник текущего года», — сказал он.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее уточнял, что право будет доступно только выпускникам текущего года, выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ.

В марте Рособрнадзор сообщал, что у сдающих ЕГЭ досрочно права на передачу экзамена в 2024 году не будет. Там пояснили, что для этого пришлось бы вносить изменения в некоторые нормативно-правовые акты.

В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить абитуриентам возможность пересдать один из экзаменов. 30 марта он утвердил перечень поручений по реализации послания, включая и новые правила для пересдачи ЕГЭ.

Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена.