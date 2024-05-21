Сдающие ЕГЭ досрочно смогут пересдать экзамен до конца приемной кампании
Сдающие досрочно единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году смогут воспользоваться правом пересдачи одного предмета до конца приемной кампании 4 и 5 июля, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня. Если он выпускник текущего года», — сказал он.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее уточнял, что право будет доступно только выпускникам текущего года, выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ.
В марте Рособрнадзор сообщал, что у сдающих ЕГЭ досрочно права на передачу экзамена в 2024 году не будет. Там пояснили, что для этого пришлось бы вносить изменения в некоторые нормативно-правовые акты.
В послании Федеральному собранию в конце февраля президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить абитуриентам возможность пересдать один из экзаменов. 30 марта он утвердил перечень поручений по реализации послания, включая и новые правила для пересдачи ЕГЭ.
Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена.
Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут:
23 мая — по географии, литературе и химии;
28 мая — по русскому языку;
31 мая — по математике базового и профильного уровней;
4 июня — по обществознанию и физике;
7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.
Пересдачи состоятся:
4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам;
5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровней), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.
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