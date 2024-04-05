Минпросвещения опубликовало обновленный проект расписания ЕГЭ на 2024 год

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2024 год с учетом пересдач

Минпросвещения опубликовало обновленный проект приказа расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Также были изменены даты экзаменов по биологии и иностранным языкам

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минпросвещения и Роспотребнадзор выпустили обновленный проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, который теперь предусматривает возможность для школьников пересдать один предмет до конца приемной кампании. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая. Экзамены пройдут:

23 мая — по географии, литературе и химии;

28 мая — по русскому языку;

31 мая — по математике базового и профильного уровней;

4 июня — по обществознанию и физике;

7 и 8 июня — одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

11 июня — по биологии, истории и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Пересдачи состоятся:

4 июля — по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам

5 июля — по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам.

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил дать абитуриентам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

6 марта в Рособнадзоре сообщили, что возможность заново сдать экзамен для поступления в ВУЗ появится у школьников в текущем году. 30 марта Путин утвердил перечень поручений по реализации послания, включая и новые правила для пересдачи.

В начале апреля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании в высшие учебные заведения выделят два дня.