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Наводнения в России ,  
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Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в ряде регионов

Путин: пострадавшее от паводков жилье должно быть восстановлено до осени
Сюжет
Наводнения в России
Ситуация с паводками в ряде российских регионов начала ухудшаться в конце марте — апреле. Также в стране действуют 10 очагов лесных пожаров. Путин назвал ситуацию горячей и призвал восстановить пострадавший жилой фонд за лето
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ситуация с паводками и природными пожарами в некоторых регионах России остается горячей, за это лето необходимо сделать все, чтобы восстановить пострадавший жилой фонд. Об этом заявил президент России Владимир Путин, вернувшийся из поездки в Китай, на совещании по чрезвычайным ситуациям с главой МЧС и министром природных ресурсов Александром Куренковым и Александром Козловым.

«У нас несколько тем. Давайте начнем с основной, с текущей, самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас паводки еще не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах», — обратился Путин к Куренкову. Он также сказал, что «в то же время и пожары начинаются, во всяком случае пожароопасная ситуация складывается в регионах».

Как доложил министр, с последствиями паводков в настоящее время борются Тюменская, Курганская, Оренбургская области и Якутия. В Омской области в результате подтопления в ряде населенных пунктов вчера был объявлен федеральный уровень ЧС.

«Весеннее половодье на территории России продолжается. На сегодняшний день в 10 субъектах Российской Федерации в 117 населенных пунктах подтоплены 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов», — заявил Куренков.

Путин после этого напомнил, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть, поскольку необходимые мероприятия начали проводить вовремя. Он также подчеркнул, что оценку ущерба гражданам от паводков «нужно проводить незамедлительно», пострадавший от паводков жилой фонд должен быть восстановлен до конца лета.

Глава МЧС также доложил главе государства о ситуации с лесными пожарами: по его словам, в настоящее время в России 10 очагов лесных пожаров на площади 519,5 га, три из них, на площади 136,5 га, локализованы.

В Омской области из-за паводков ввели режим ЧС федерального уровня
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ситуация с паводками в ряде российских регионов начала ухудшаться в конце марта — начале апреля. В Орске в Оренбургской области из-за сильного паводка уровень воды в Урале поднялся более чем на 9 м. Паводковую плотину прорвало в нескольких местах, из-за чего затопило жилые дома в старой и новой части Орска. Оренбург также столкнулся с сильными подтоплениями. В регионе был введен режим ЧП. Накануне такой же режим ввели в Омской области.

Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в ряде регионов
Путин назвал горячей ситуацию с паводками и пожарами в ряде регионов

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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