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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области из-за обстрелов выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭ

В Курской области из-за обстрелов для выпускников отменили обязательный ЕГЭ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Правительство вновь разрешило аттестовать выпускников школ Курской области по промежуточным оценкам, а решившие поступить в вуз одиннадцатиклассники могут сдать ЕГЭ по желанию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона напомнил, что в 2023 году такой порядок действовал в новых регионах, а также приграничных районах нескольких областей, в частности шести муниципалитетах Курской области. «В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона», — подчеркнул он. В Курской области обучаются 18 тыс. выпускников.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 11 июня, 4 и 5 июля — дни для пересдач.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом устанавливать особый порядок проведения экзаменов в отдельных школах. Законопроект внесли в марте того же года. Как пояснили в «Единой России», выпускники смогут сдать ЕГЭ в безопасном месте или пройти экзамен уже в университете.

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Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Курская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелов, там также запускают сигналы ракетной опасности. Только за январь 2024 года регион подвергся обстрелам 200 раз, в результате двое получили ранения, еще один погиб. Он добавил, что за тот же период поступило 122 сообщения о беспилотниках. В регионе с апреля 2022 года действует «желтый» уровень террористической опасности.

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Курская область обстрелы ЕГЭ ОГЭ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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