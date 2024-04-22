В Курской области из-за обстрелов выпускникам разрешили не сдавать ЕГЭ

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Правительство вновь разрешило аттестовать выпускников школ Курской области по промежуточным оценкам, а решившие поступить в вуз одиннадцатиклассники могут сдать ЕГЭ по желанию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона напомнил, что в 2023 году такой порядок действовал в новых регионах, а также приграничных районах нескольких областей, в частности шести муниципалитетах Курской области. «В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона», — подчеркнул он. В Курской области обучаются 18 тыс. выпускников.

Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 23 мая по 11 июня, 4 и 5 июля — дни для пересдач.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом устанавливать особый порядок проведения экзаменов в отдельных школах. Законопроект внесли в марте того же года. Как пояснили в «Единой России», выпускники смогут сдать ЕГЭ в безопасном месте или пройти экзамен уже в университете.

Курская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелов, там также запускают сигналы ракетной опасности. Только за январь 2024 года регион подвергся обстрелам 200 раз, в результате двое получили ранения, еще один погиб. Он добавил, что за тот же период поступило 122 сообщения о беспилотниках. В регионе с апреля 2022 года действует «желтый» уровень террористической опасности.