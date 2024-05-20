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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев заявил, что ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе будут добровольными

В Севастополе ЕГЭ и ОГЭ будут добровольными для сдачи
Сюжет
Военная операция на Украине
Развожаев подчеркнул, что обратился в Минпросвещения с предложением сделать сдачу ЕГЭ и ОГЭ добровольной из-за атак на Севастополь. Ранее в Курской области на фоне обстрелов и налетов дронов ввели такой же порядок сдачи
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учащихся 11-х классов и Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников в Севастополе будут добровольными, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Я обратился к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову с предложением сделать ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе — добровольными экзаменами. Сергей Сергеевич это предложение поддержал», — написал он.

Губернатор обратился в Минпросвещения из-за неспокойной обстановки в городе — за прошлую неделю Севастополь подвергался атакам четыре раза, а утром 20 мая звучал сигнал воздушной тревоги. «Совершенно очевидно, что это большой стресс и для детей, и для их родителей», — сказал Развожаев.

На 21 мая назначены первые экзамены у девятиклассников, на 23 мая — у одиннадцатиклассников. Основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет до 11 июня. 4 и 5 июля предназначены для пересдач. 

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Фото:Эдуард Корниенко / ura.ru / ТАСС

Развожаев подчеркнул, что для детей, которым необходимы результаты итоговой аттестации, ЕГЭ и ОГЭ проведут со всеми мерами предосторожности. Если выпускники и их родители решат отказаться от таких экзаменов, то им необходимо обратиться в школу с письменным заявлением. «По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к руководству школ или в Департамент образования и науки города Севастополя», — уточнил Развожаев.

22 апреля на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт (с 14 мая является главой Минтранса) заявил, что правительство снова разрешило аттестовать выпускников школ Курской области по промежуточным оценкам и распространило эту практику на все школы региона. Так, ученики 11-х классов, которые решили поступить в вуз, могут сдать ЕГЭ по желанию. Старовойт напомнил, что такой порядок сдачи экзаменов действовал в новых регионах в 2023 году, а также приграничных районах нескольких областей, в том числе в шести муниципалитетах Курской области.

Он объяснил, что правительство разрешило такой порядок, исходя из оперативной обстановки. По словам Старовойта, в регионе «продолжает оставаться сложной ситуация с обстрелами приграничных населенных пунктов, налетами БПЛА и попытками ракетных ударов».

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Президент Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, который наделяет правительство правом устанавливать особый порядок проведения экзаменов в отдельных школах. В «Единой России» подчеркивали, что выпускники смогут сдать ЕГЭ в безопасном месте или пройти экзамен уже в университете.

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Георгий Смирнов
ЕГЭ ОГЭ Михаил Развожаев
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Недвижимость

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На будущее

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Читать
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