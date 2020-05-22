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Пандемия коронавируса ,  
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В РПЦ заявили о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии

Представитель РПЦ Владимир Легойда пояснил, что церковь живет за счет пожертвований, а если из-за введенных для борьбы с COVID-19 ограничений прихожане не посещают храмы, то нет и пожертвований
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделали финансовое положение Русской православной церкви (РПЦ) чрезвычайно сложным. Об этом заявил на онлайн-слушаниях Общественной палаты 22 мая глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Религиозные организации оказались в чрезвычайно сложной ситуации в эти два месяца <...> Всем понятно, что религиозная организация живет за счет пожертвований: людей нет — нет пожертвований», — сказал Легойда (цитата по «Интерфаксу»).

О падении доходов РПЦ из-за сокращения пожертвований вынужденных сидеть дома прихожан Легойда сообщил еще в середине апреля. Тогда он рассказал, что тяжелая экономическая ситуация в стране сказывается и на храмах, а священники и их семьи живут на средства, которые жертвуются на поддержание прихода. «Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований», — пояснил Легойда.

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Патриарх Кирилл в конце марта призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома. В начале мая глава РПЦ попросил состоятельных прихожан финансово поддержать священников.

«С большой скорбью мне далось решение обратиться к вам с призывом временно не посещать храмы <...> И боль эта в моем сердце всякий раз, когда я думаю о том, что миллионы православных людей жаждут приобщиться Святых Христовых Тайн и не могут переступить порог родного храма; когда я думаю о священнослужителях, совершающих богослужения за закрытыми дверями и лишенных сегодня материальной поддержки», — говорилось в послании патриарха.

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Фотогалерея 

В начале мая на сайте патриархии была опубликована подборка ответов на вопросы священников, возникающие в связи с проблемами из-за сокращения доходов.

«Поскольку источником финансирования деятельности религиозных организаций являются добровольные пожертвования верующих, а в связи с приостановлением доступа граждан в храмы в рамках ограничительных мер, установленных государственными органами, поступление таковых пожертвований либо существенно снизилось, либо прекратилось, уже возникают и могут возникнуть ситуации, когда религиозные организации Русской православной церкви не будут иметь средств для оплаты труда работников», — отмечалось в документе, а как один из возможных вариантов было названо увольнение тех, кому платить уже невозможно.

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Позднее настоятель храма великомученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал «РИА Новости», что даже в этом храме, расположенном в самом центре Москвы, скоро будет нечем платить зарплату.

«Мы еле разобрались с зарплатами сейчас, а в будущем не сможем платить. Также речь и о коммунальных платежах. Поэтому крах будет ощущаться летом и в первые дни осени, когда у нас накопятся миллионные долги», — посетовал настоятель.

Государственная дума 22 мая приняла закон, освобождающий религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Евгений Калюков
Теги: РПЦ, коронавирус
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