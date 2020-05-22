В РПЦ заявили о чрезвычайно сложном материальном положении из-за эпидемии

Представитель РПЦ Владимир Легойда пояснил, что церковь живет за счет пожертвований, а если из-за введенных для борьбы с COVID-19 ограничений прихожане не посещают храмы, то нет и пожертвований

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сделали финансовое положение Русской православной церкви (РПЦ) чрезвычайно сложным. Об этом заявил на онлайн-слушаниях Общественной палаты 22 мая глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Религиозные организации оказались в чрезвычайно сложной ситуации в эти два месяца <...> Всем понятно, что религиозная организация живет за счет пожертвований: людей нет — нет пожертвований», — сказал Легойда (цитата по «Интерфаксу»).

О падении доходов РПЦ из-за сокращения пожертвований вынужденных сидеть дома прихожан Легойда сообщил еще в середине апреля. Тогда он рассказал, что тяжелая экономическая ситуация в стране сказывается и на храмах, а священники и их семьи живут на средства, которые жертвуются на поддержание прихода. «Общецерковный бюджет тоже складывается из пожертвований», — пояснил Легойда.

Патриарх Кирилл в конце марта призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома. В начале мая глава РПЦ попросил состоятельных прихожан финансово поддержать священников.