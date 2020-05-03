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Пандемия коронавируса ,  
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Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Заикин / patriarchia.ru)

Глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Кирилл обратился к состоятельным прихожанам с просьбой материально поддержать священников Русской православной церкви в условиях эпидемии коронавируса. Об этом говорится в размещенном на сайте РПЦ послании патриарха к празднику жен-мироносиц.

По словам патриарха, он переживает «душевную боль» каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.

«Как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды», — говорится в послании. Патриарх Кирилл сообщил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом.

«Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему», — сообщил патриарх, поблагодарив откликнувшихся.

Патриарх установил в РПЦ ответственность за нарушение мер по коронавирусу
Общество
Патриарх Кирилл

В Москве и Московской области посещение храмов запретили с 13 апреля. 27 апреля меру продлили до особого указания.

Кроме того, Патриарх Кирилл утвердил наказание за нарушение священниками указаний в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В случае заражения из-за несоблюдения мер, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности, говорилось в письме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: священники, пандемия, патриарх Кирилл
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