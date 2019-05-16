Владелец прав на шоу «Голос. Дети» отреагировал на отмену итогов финала

В компании Talpa заявили РБК, что сожалеют о случившемся. Там также предложили провести концерт, который «прославит талант всех финалистов и полуфиналистов»

Певцы Светлана Лобода и Валерий Меладзе на съемках программы «Голос. Дети» (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Нидерландская компания Talpa Media, обладающая правами на шоу «Голос. Дети», прокомментировала ситуацию вокруг отмены итогов голосования в финале шестого сезона программы.

«Мы очень сожалеем о ситуации, которая произошла в России в шестом сезоне программы «Голос. Дети». Как владелец лицензии на шоу «Голос» мы проконсультировались с «Первым каналом», чтобы найти наилучшее из возможных решений для программы «Голос. Дети», — о том, чтобы дать положительный опыт каждому участнику. И мы верим, что специальный разовый концерт прославит талант всех финалистов и полуфиналистов. Мы отсылаем вас за дальнейшими комментариями к «Первому каналу», который отвечает за местное производство и механизм голосования», — сообщили РБК в пресс-службе компании Talpa.

«Первый канал» в четверг принял решение аннулировать результат финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Он состоялся 24 апреля, победу в нем одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Решение об отмене итогов голосования было принято на основе промежуточных результатов проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие, объяснил «Первый канал».

Ранее телеканал начал расследование итогов конкурса, после того как были зафиксированы аномальные признаки голосования в пользу одного из участников. К расследованию была привлечена международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.