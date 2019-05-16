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American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Владелец прав на шоу «Голос. Дети» отреагировал на отмену итогов финала
В компании Talpa заявили РБК, что сожалеют о случившемся. Там также предложили провести концерт, который «прославит талант всех финалистов и полуфиналистов»
Певцы Светлана Лобода и Валерий Меладзе на съемках программы «Голос. Дети» (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Нидерландская компания Talpa Media, обладающая правами на шоу «Голос. Дети», прокомментировала ситуацию вокруг отмены итогов голосования в финале шестого сезона программы.

«Мы очень сожалеем о ситуации, которая произошла в России в шестом сезоне программы «Голос. Дети». Как владелец лицензии на шоу «Голос» мы проконсультировались с «Первым каналом», чтобы найти наилучшее из возможных решений для программы «Голос. Дети», — о том, чтобы дать положительный опыт каждому участнику. И мы верим, что специальный разовый концерт прославит талант всех финалистов и полуфиналистов. Мы отсылаем вас за дальнейшими комментариями к «Первому каналу», который отвечает за местное производство и механизм голосования», — сообщили РБК в пресс-службе компании Talpa.

«Первый канал» в четверг принял решение аннулировать результат финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Он состоялся 24 апреля, победу в нем одержала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Решение об отмене итогов голосования было принято на основе промежуточных результатов проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие, объяснил «Первый канал».

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Как развивался скандал с шоу «Голос. Дети»

Ранее телеканал начал расследование итогов конкурса, после того как были зафиксированы аномальные признаки голосования в пользу одного из участников. К расследованию была привлечена международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий.

В среду Group-IB сообщила, что выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова). Установлено, что в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений, сообщили расследователи.

«Первый канал» сообщил, что 26 мая в прямом эфире выйдет специальный выпуск проекта «Голос. Дети», в котором примут участие все финалисты конкурса.

Авторы: Любовь Порываева, Мария Бондаренко
Теги: голосование, ТВ-шоу, телевидение, «Первый канал»
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