 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Москалькова запросила проверку из-за данных о пытках в «Черном дельфине»

Москалькова попросила Генпрокуратуру провести проверку в «Черном дельфине»
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступило обращение в защиту прав заключенных «Черного дельфина». Член СПЧ Ева Меркачева ранее рассказала, что заключенные жаловались на пытки
Фото: Марина Круглякова / ТАСС
Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии (ИК) № 6 по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале. По словам Москальковой, обращение связано с «неправомерными действиями со стороны сотрудников» учреждения.

Москалькова в связи с этим обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. «Взяла ситуацию на особый контроль», — отметила она.

«Черный дельфин» находится в Соль-Илецке рядом с озером Развал Оренбургской области. ИК-6 — это колония особого режима для осужденных на пожизненное заключение, однако при ней есть участки строгого режима и колония-поселение. В 2000-х годах «Черный дельфин» получил официальный статус колонии для пожизненно осужденных.

Так, в августе прокуратура Оренбургской области сообщила, что Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине». В мае 2021 года он устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, также установил и взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу. В результате атаки погибли семь школьников и две учительницы. Ранения получили еще 23 человека, всего пострадавшими по делу признаны 600 человек. В апреле 2023 года суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Пожизненно осужденный отсудил у «Черного дельфина» ₽8 тыс. за отпуска
Общество
Исправительная колония №6 УФСИН России по Оренбургской области

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что арестанты «Черного дельфина» обратились с жалобами на избиения и пытки. Она подчеркнула, что заключенные «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». «Одна из форм пыток — требование стоять в позе «ласточки» по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», — рассказала она.

После того, как Москалькова сообщила об обращении в Генпрокуратуру, Меркачева поблагодарила ее.

В январе президент Владимир Путин поручил Следственному комитету эффективнее расследовать случаи пыток и истязания лиц, которые находятся в местах лишения свободы. В июне 2022 года Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки, в случае если они привели к нанесению тяжкого вреда здоровью или смерти.

В октябре 2021 года правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками над заключенными нескольких колоний в России. Особый резонанс получили кадры с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице. После их обнародования Следственный комитет завел семь уголовных дел.

Правозащитники также утверждали, что в имеющихся у них материалах есть видео пыток в ИК-4 в Белгородской области, ИК-6 на Камчатке и неназванной колонии в Забайкалье.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
«Черный дельфин» Татьяна Москалькова омбудсмен Заключенные
Материалы по теме
Москалькова заявила о «зрелости» государства, отметив избежание самосуда
Политика
Москалькова заявила о недопустимости пыток задержанных
Общество
Москалькова назвала произошедшее в «Крокус Сити» терактом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
Reuters сообщил о неопределенности с поставками для Киева после 2024 года Политика, 20:23
Власти еще одной страны задумались о блокировке TikTok Технологии и медиа, 20:14
Верховный суд приостановил деятельность Партии дела Политика, 20:08
Гимнастка Дина Аверина перенесла операцию Спорт, 20:03
Посольство посоветовало россиянам подумать об отказе от Turkish Airlines Политика, 19:59
Литературный институт им. Горького перевели на удаленку из-за кори Общество, 19:56
WADA объяснило разницу между допингом у Валиевой и китайских пловцов Спорт, 19:44
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Чечне появится еще один город Политика, 19:40
Кремль объяснил вывод миротворцев из Карабаха «новыми реалиями» Политика, 19:29
Москалькова запросила проверку из-за данных о пытках в «Черном дельфине» Общество, 19:18
Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве Общество, 19:07
Майнеры продолжили накапливать биткоины и после халвинга Крипто, 19:04
Бизнес-класс впервые обогнал массовый сегмент по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 18:59
ПСБ открыл первые счета для Гагаузии Пресс-релиз, 18:57