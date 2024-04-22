Москалькова запросила проверку из-за данных о пытках в «Черном дельфине»

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступило обращение в защиту прав заключенных «Черного дельфина». Член СПЧ Ева Меркачева ранее рассказала, что заключенные жаловались на пытки

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступило обращение в защиту прав заключенных исправительной колонии (ИК) № 6 по Оренбургской области, известной как «Черный дельфин». Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале. По словам Москальковой, обращение связано с «неправомерными действиями со стороны сотрудников» учреждения.

Москалькова в связи с этим обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. «Взяла ситуацию на особый контроль», — отметила она.

«Черный дельфин» находится в Соль-Илецке рядом с озером Развал Оренбургской области. ИК-6 — это колония особого режима для осужденных на пожизненное заключение, однако при ней есть участки строгого режима и колония-поселение. В 2000-х годах «Черный дельфин» получил официальный статус колонии для пожизненно осужденных. Так, в августе прокуратура Оренбургской области сообщила, что Ильназ Галявиев будет отбывать наказание в «Черном дельфине». В мае 2021 года он устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, также установил и взорвал на первом этаже здания самодельную бомбу. В результате атаки погибли семь школьников и две учительницы. Ранения получили еще 23 человека, всего пострадавшими по делу признаны 600 человек. В апреле 2023 года суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что арестанты «Черного дельфина» обратились с жалобами на избиения и пытки. Она подчеркнула, что заключенные «регулярно подвергаются физическим наказаниям за малейшую оплошность, в том числе за невыработку нормы плана на производстве». «Одна из форм пыток — требование стоять в позе «ласточки» по нескольку часов. Тем, кто посмеет жаловаться, отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», — рассказала она.

После того, как Москалькова сообщила об обращении в Генпрокуратуру, Меркачева поблагодарила ее.

В январе президент Владимир Путин поручил Следственному комитету эффективнее расследовать случаи пыток и истязания лиц, которые находятся в местах лишения свободы. В июне 2022 года Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки, в случае если они привели к нанесению тяжкого вреда здоровью или смерти.

В октябре 2021 года правозащитники опубликовали видеозаписи с пытками над заключенными нескольких колоний в России. Особый резонанс получили кадры с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице. После их обнародования Следственный комитет завел семь уголовных дел.

Правозащитники также утверждали, что в имеющихся у них материалах есть видео пыток в ИК-4 в Белгородской области, ИК-6 на Камчатке и неназванной колонии в Забайкалье.