Путин призвал эффективнее расследовать пытки в тюрьмах
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) принять меры по повышению эффективности расследований случаев пыток и истязаний лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — говорится в документе. Речь идет в том числе о передаче соответствующих дел в главные следственные управления или центральный аппарат для осуществления предварительного расследования.
Ответственным за исполнение этого поручения был назначен председатель СК Александр Бастрыкин. Глава государства ожидает предоставления доклада по итогам проведенных работ до 1 июля 2024 года.
Ранее Путин называл явным преступлением пытки в российских тюрьмах. В начале 2022 года он также поручил разработать меры по прекращению подобной практики.
внесен законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки. Так, предлагалось увеличить срок лишения свободы с семи до 12 лет и перевести подобные деяния в разряд особо тяжких преступлений. Однако российские правозащитники раскритиковали эту инициативу. По их мнению, необходимо принять отдельную статью о пытках, по которой можно будет преследовать в том числе руководство органа, где такое произошло. В статье также нужно предусмотреть квалифицированный состав для случаев истязания в составе группы или по предварительному сговору и уголовную ответственность без срока давности, уточняли правозащитники.
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