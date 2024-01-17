Путин призвал эффективнее расследовать пытки в тюрьмах

Путин поручил СК повысить эффективность расследований случаев пыток в российских колониях. Он ожидает соответствующего доклада Бастрыкина до 1 июля

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Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету (СК) принять меры по повышению эффективности расследований случаев пыток и истязаний лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Следственному комитету Российской Федерации принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы», — говорится в документе. Речь идет в том числе о передаче соответствующих дел в главные следственные управления или центральный аппарат для осуществления предварительного расследования.

Ответственным за исполнение этого поручения был назначен председатель СК Александр Бастрыкин. Глава государства ожидает предоставления доклада по итогам проведенных работ до 1 июля 2024 года.

Ранее Путин называл явным преступлением пытки в российских тюрьмах. В начале 2022 года он также поручил разработать меры по прекращению подобной практики.