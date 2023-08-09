Казанского стрелка отправят отбывать пожизненный срок в «Черный дельфин»

Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ильназ Галявиев, который весной 2021 года устроил стрельбу в казанской школе, будет отбывать пожизненное наказание в исправительной колонии № 6, более известной как «Черный дельфин», сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

Пожизненный приговор стрелку вступил в силу 7 августа.

РБК направил запрос в прокуратуру Татарстана.

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175 в мае 2021 года. В результате погибли семь школьников и две учительницы: 26-летняя преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева и 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Ранения получили еще 23 человека.

Кроме того, стрелок установил и взорвал на первом этаже гимназии самодельную бомбу, которая разрушила часть помещений. Всего пострадавшими по делу признаны 600 человек.

После задержания Галявиев признал вину и заявил об отсутствии у него тяжелых заболеваний. Верховный суд Татарстана 13 апреля приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Гособвинение запросило для Ильназа Галявиева пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Адвокат в свою очередь просил освободить его от уголовной ответственности и направить на лечение. Сам Галявиев попросил убрать из приговора требование об отбывании первых пяти лет наказания в тюрьме и оставить лишь срок в колонии, поскольку, по его словам, это не имеет смысла: он и так приговорен к пожизненному сроку.