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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Максимальное наказание в случае, когда пытки повлекли за собой смерть или тяжкий вред здоровью жертвы, увеличивается с 12 до 15 лет. Уточнено и понятие пытки — теперь под него подпадает и бездействие, которое привело к страданиям
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки, следует из информации в базе данных парламента.

Согласно вносимым в Уголовный кодекс изменениям, будут ужесточены наказания за пытки, в случае если в результате был причинен тяжкий вред здоровью или жертва пыток умерла. Изначально максимальный срок составлял 12 лет, теперь виновных будут лишать свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 20 лет.

Групповые пытки будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.

К пытке приравняют бездействие правоохранителей при умышленном насилии
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В законе также поправили определение пыток. Теперь таковыми будут считаться не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие: правоохранителей можно будет наказывать за пытки, происходящие «по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия».

Всего было принято 14 поправок. Отклонены 11, в том числе об отмене срока давности для пыток и ужесточении с семи до десяти лет наказания при отягчающих обстоятельствах и по статье «Истязание» (ст. 177 УК).

Законопроект в декабре прошлого года внесли в Госдуму главы обеих палат Федерального собрания по законодательству и градостроительству Павел Крашенинников (Госдума) и Андрей Клишас (Совфед) и сенатор Владимир Полетаев. Это произошло после того, как проект Gulagu.net (его сайт заблокирован Роскомнадзором по решению суда) распространил видеозаписи из архива ФСИН с кадрами пыток и изнасилований заключенных в Саратове, Забайкалье, Омской области и других регионах. Президент Владимир Путин рекомендовал парламенту к июлю рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пытки и усиливающий ответственность за такое преступление.

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пытки Госдума законы

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