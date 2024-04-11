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Пожизненно осужденный отсудил у «Черного дельфина» ₽8 тыс. за отпуска

Пожизненно осужденный взыскал с «Черного дельфина» ₽8 тыс. за работу без отпуска
Исправительная колония №6 УФСИН России по Оренбургской области
Исправительная колония №6 УФСИН России по Оренбургской области (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Пожизненно осужденный забайкалец взыскал с оренбуржской исправительной колонии № 6 (более известной как «Черный дельфин») компенсацию в размере 8 тыс. руб. за нарушение трудовых прав, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Согласно иску, во время отбывания наказания мужчина шесть лет был трудоустроен, но ему ни разу не предоставили ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом он узнал после перевода из «Черного дельфина» в «Снежинку» (ИК-6 по Хабаровскому краю), где изучил Трудовой кодекс.

По словам осужденного, «осознание своего бесправия» долгое время его «угнетало» и «надламывало духовно», поэтому он потребовал суд взыскать с колонии 20 тыс. руб. Суд в первой инстанции отклонил иск, однако Забайкальский краевой суд его частично удовлетворил и обязал «Черный дельфин» выплатить компенсацию в размере 8 тыс. руб.

По данным инстанции, истец был главарем вооруженной группы, которая в конце 1990-х нападала на проезжающих по трассе Чита — Иркутск. Его осудили в 1999 году, мужчина провел в заключении почти 25 лет.

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Теги
«Черный дельфин» моральный ущерб трудовые права
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