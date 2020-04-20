Мишустин оценил освоение средств для борьбы с COVID-19 в регионах

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые регионы медленно осваивают средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в режиме видеоконференции, передает корреспондент РБК.

По словам Мишустина, правительство выделяет «очень серьезные средства» на основании расчетов, которые предоставляют сами регионы. Он отметил, что эти средства должны использоваться максимально эффективно. «Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша. Во многих субъектах, по данным Казначейства, кассовое исполнение ниже 10%», — сказал он.

Глава правительства сообщил, что такая ситуация наблюдается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха, а также в других регионах. По словам Мишустина, эту ситуацию нужно исправить, чтобы оказывать квалифицированную помощь заболевшим коронавирусом.

В конце марта Мишустин заявил, что 77 регионам выделят 33,4 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их медицинским оборудованием. Он также поручил выделить 5,2 млрд руб. из федерального резервного фонда на закупку для регионов 1,2 тыс. машин скорой помощи.