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Мишустин оценил освоение средств для борьбы с COVID-19 в регионах

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые регионы медленно осваивают средства, выделенные на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в режиме видеоконференции, передает корреспондент РБК.

По словам Мишустина, правительство выделяет «очень серьезные средства» на основании расчетов, которые предоставляют сами регионы. Он отметил, что эти средства должны использоваться максимально эффективно. «Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша. Во многих субъектах, по данным Казначейства, кассовое исполнение ниже 10%», — сказал он.

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Глава правительства сообщил, что такая ситуация наблюдается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха, а также в других регионах. По словам Мишустина, эту ситуацию нужно исправить, чтобы оказывать квалифицированную помощь заболевшим коронавирусом.

В конце марта Мишустин заявил, что 77 регионам выделят 33,4 млрд руб. на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их медицинским оборудованием. Он также поручил выделить 5,2 млрд руб. из федерального резервного фонда на закупку для регионов 1,2 тыс. машин скорой помощи.

Позже Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы и федеральные органы исполнительной власти должны получить свыше 36 млрд руб. на создание дополнительных коек в больницах и их оснащение. 18 апреля Минфин перевел в регионы 32 408 000 000 руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, регионы
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