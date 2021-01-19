СК завел дело о халатности после схода лавины и гибели человека на Домбае

Лавина на Домбае сошла 18 января в середине дня, в результате погиб один человек

Фото: ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после схода лавины на курорте в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — сообщили в СК.

Сход лавины на горнолыжном курорте у горы Мусса-Ачитара произошел 18 января. По словам очевидцев, перед этим звучали выстрелы лавинных пушек. Позже выяснилось, что под лавиной погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. «Аварийная служба устроила нам «подарок» — начала стрелять, не закрыв склон. Весь склон слышал выстрелы. Лавина на нас ушла; говорят, случайно у них получилось», — рассказал РБК сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек.