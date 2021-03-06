МЧС опубликовало видео последствий схода лавины на Камчатке

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МЧС опубликовало видео после схода лавины в городе Елизове на Камчатке, в результате которого под снегом оказались три человека, один из них погиб.

Лавина сошла со склона в районе улицы Сопочной. Очевидцы немедленно пришли на помощь и начали откапывать людей, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

На место происшествия прибыли спасатели и кинологи. Удалось спасти женщину и восьмилетнюю девочку. Позже из-под снега извлекли погибшего мужчину. Больше под снегом никого не обнаружили.