В Дагестане лавина заблокировала дорогу к девяти населенным пунктам

На окраине села Цахур в Дагестане сошла снежная лавина, в результате чего оказалась заблокирована дорога к девяти населенным пунктам. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на местный МЧС.

«Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов», — указано в сообщении.

О жертвах от схода лавины не сообщается. Дорогу планируют расчистить в 8:00 в понедельник.

18 января лавина сошла на горно-лыжном комплексе в Домбае в Карачаево-Черкесии. В результате схода под лавиной оказалось восемь человек, еще один погиб. Причиной схода стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.