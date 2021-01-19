Прокуратура назвала причину схода лавины в Домбае

Ранее уголовное дело по статье о халатности завел по факту схода лавины Следственный комитет

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

Причиной схода снежной лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе. К такому выводу пришли сотрудники республиканской прокуратуры. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 18.01.2021 около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» были произведены выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара», — говорится в сообщении ведомства.

«Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб», — решили в прокуратуре.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности по факту гибели человека при сходе лавины. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — сообщили в ведомстве.