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Прокуратура назвала причину схода лавины в Домбае

Ранее уголовное дело по статье о халатности завел по факту схода лавины Следственный комитет
Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости
Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости

Причиной схода снежной лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии стали мероприятия по принудительному спуску лавин в этом районе. К такому выводу пришли сотрудники республиканской прокуратуры. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 18.01.2021 около 13 часов сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» были произведены выстрелы из специализированного орудия для принудительного спуска лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара», — говорится в сообщении ведомства.

«Вследствие чего произошел неконтролируемый сход снежной лавины на участок местности, где находилось значительное число людей, один из которых погиб», — решили в прокуратуре.

Последствия схода лавины на курорте в Домбае. Фоторепортаж
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Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности по факту гибели человека при сходе лавины. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — сообщили в ведомстве.

Руководитель Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизир Чочаев рассказал РБК, что возможной причиной схода лавины в Домбае могло быть сейсмическое воздействие от другой принудительно спущенной лавины. «Мы проводили воздействие, стреляли по лавинному очагу, вызвали лавину, которая никому не причинила вреда. Но от ее сейсмической волны, скорее всего, сошла лавина из другого очага, она вышла на нижнюю станцию бугельного подъемника», — объяснил он.

Жертвой лавины стал президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. «Аварийная служба устроила нам «подарок». Начала стрелять, не закрыв склон. Весь склон слышал выстрелы. Лавина на нас ушла, говорят, случайно у них получилось», — сообщил сын погибшего Шамиль Маршанкулов.

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Всего в результате схода лавины пострадали восемь человек, сообщил гендиректор «Курортов Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Изначально опасались, что под лавиной могли оказаться 12 человек. Поисково-спасательные работы, начатые в понедельник, были прерваны на ночь из-за темноты и неблагоприятных погодных условий и были возобновлены утром во вторник. «Вчера при сходе лавины на горнолыжную трассу курорта Домбай пострадали восемь человек, один погиб, четверых нашли живыми. Поисково-спасательная операция продолжается», — цитирует Тимижева «РИА Новости».

Автор
Владислав Гордеев
лавина Карачаево-Черкесия прокуратура
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