Владельцы кинотеатров попросили правительство о поддержке из-за эпидемии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин Бизнес, 21:19 В Пензенской области ответили на сообщения о коронавирусе у жены депутата Общество, 21:08 РЖД ухудшили прогноз погрузки в 2020 году на фоне пандемии Бизнес, 21:04 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 21:00 Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом Политика, 20:59 Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную внешнюю политику Политика, 20:56 С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Политика, 20:48 СМИ узнали об интересе трех английских клубов к Федору Чалову Спорт, 20:45 Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Политика, 20:44 Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель Экономика, 20:43 Доллар и евро достигли допустимых для 18 марта пределов на Мосбирже Экономика, 20:40 Байден после праймериз в трех штатах укрепил положение лидера демократов Политика, 20:39 Московских таксистов начали проверять на наличие антисептиков и масок Общество, 20:38 «Аэрофлот» сообщил сроки вылета самолета в Черногорию за россиянами Общество, 20:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

Владельцы кинотеатров попросили правительство о поддержке из-за эпидемии

Премьер-министру сообщили, что из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 посещаемость кинотеатров катастрофически упала и последствия отрасль будет ощущать еще несколько лет
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, обратилась к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им государственную поддержку, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, в письме сказано, что из-за введения ограничений в связи с распространением COVID-19 посещаемость кинотеатров в России катастрофически упала и последствия этого отрасль будет ощущать еще несколько лет.

Авторы, в частности, обращают внимание на то, что без объявления в стране чрезвычайного положения коммерческие кинотеатры должны продолжать выплачивать аренду торговым центрам, где они расположены, даже прекратив принимать зрителей.

В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров просит Мишустина предоставить льготные кредиты, в том числе 100% субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в течение года и частичное субсидирование на следующие пять лет, а также обеспечить принятие таких мер, как:

  • уменьшение вдвое сроком на полгода тарифов за коммунальные услуги;
  • упрощение оформления листов нетрудоспособности для сотрудников;
  • прямое указание органам власти, что ограничение массовых мероприятий в рамках режима повышенной готовности достаточно, чтобы приостановить внесение арендной платы.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проведение в столице любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в одном помещении. 18 марта такое же ограничение ввел петербургский губернатор Александр Беглов, запретив вдобавок «организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов», принимать посетителей.

Накануне, 17 марта, министр культуры России Ольга Любимова приказала приостановить прием зрителей всем театрам и кинотеатрам, находящимся в федеральной собственности, рекомендовав властям регионов принять аналогичную меру.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, кинотеатры
Материалы по теме
Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки
Общество
В Нью-Йорке из-за коронавируса закроют все бары и кинотеатры
Общество
В Петербурге запретили проводить массовые мероприятия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter