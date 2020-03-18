Владельцы кинотеатров попросили правительство о поддержке из-за эпидемии

Премьер-министру сообщили, что из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 посещаемость кинотеатров катастрофически упала и последствия отрасль будет ощущать еще несколько лет

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ассоциация владельцев кинотеатров, объединяющая более 1600 коммерческих кинозалов, обратилась к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить им государственную поддержку, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, в письме сказано, что из-за введения ограничений в связи с распространением COVID-19 посещаемость кинотеатров в России катастрофически упала и последствия этого отрасль будет ощущать еще несколько лет.

Авторы, в частности, обращают внимание на то, что без объявления в стране чрезвычайного положения коммерческие кинотеатры должны продолжать выплачивать аренду торговым центрам, где они расположены, даже прекратив принимать зрителей.

В связи с этим Ассоциация владельцев кинотеатров просит Мишустина предоставить льготные кредиты, в том числе 100% субсидирование из бюджета процентной ставки по кредитам в течение года и частичное субсидирование на следующие пять лет, а также обеспечить принятие таких мер, как: