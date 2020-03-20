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Пандемия коронавируса ,  
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Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом повлекут задержки премьер кино- и телефильмов, а также скажутся на обязательствах перед сотрудниками и подрядчиками, уверены в Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Фото: Свитайло Андрей / ТАСС

Из-за ситуации с коронавирусом и мер по его сдерживанию российские производители кино- и телеконтента вынуждены останавливать съемки в общественных местах, что может сдвинуть выход фильмов в прокат, а также премьеры на телевидении. В связи с этим Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющая 35 кинокомпаний, написала письмо с просьбой о поддержке премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении РБК, он направил запрос в АПКиТ.

Кинопроизводители отметили, что сейчас «почти все без исключения» локации и павильоны отказываются принимать съемочные группы. Сфера обеспечивает работой представителей более ста профессий, и кроме того, производители имеют обязательства по договорам перед заказчиками (онлайн-сервисами, кинотеатрами, телеканалами) и поставщиками.

При этом представители киноотрасли готовы продолжить работу, соблюдая меры эпидемиологической безопасности и указания Роспотребнадзора. Они обращают внимание, что из-за перехода на удаленную работу «люди ограничены в общении и посещении досуговых массовых мероприятий», а «аудиовизуальный контент способен их отвлечь и развлечь».

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Среди мер поддержки, которые кинопроизводители хотели бы получить от правительства:

  • двойное сокращение отчислений во внебюджетные (ФСС, ПРФ, ФОМС) фонды и подоходный налог сроком на полгода;
  • льготное кредитование для организаций, участвующих в кинопроизводстве: полное субсидирование процентной ставки сроком на год и частичное — на пять лет по действующим кредитам, а также реструктуризация займов с привлечением госбанков;
  • распоряжение властей, что в случае введения в городе ЧС киногруппы могут не прекращать съемок, а также обеспечение необходимых мер безопасности для работников и уведомление ответственных органов;
  • двойное сокращение стоимости коммунальных услуг сроком на полгода, а также отказ от арендной платы (или снижение вполовину) при признании форс-мажором паузы в работе кинопроизводств из-за режима повышенной готовности;
  • безвозмездные съемки на объектах федеральной, региональной, муниципальной собственности;
  • финансовая поддержка кинокомпаний, производство которых будет заморожено, а бюджет при возобновлении съемок увеличится (оператором таких мер для фильмов может стать Фонд кино, а для сериалов — Минкульт);
  • отсрочка по возврату средств, выданных Фондом кино, сроком на полгода после окончания мер по борьбе с коронавирусом.

На этой неделе поддержку у Мишустина также попросила Ассоциация владельцев кинотеатров (объединяет 1,6 тыс. коммерческих кинозалов). Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.

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В России, по последним данным, коронавирус обнаружили у 199 человек (большинство из них в Москве). С 19 марта режим повышенной готовности в связи с ситуацией ввели во всех регионах страны.

Авторы: Гаяна Демурина, Ирина Парфентьева
Теги: кино, коронавирус, телевидение, Михаил Мишустин
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