Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом повлекут задержки премьер кино- и телефильмов, а также скажутся на обязательствах перед сотрудниками и подрядчиками, уверены в Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Фото: Свитайло Андрей / ТАСС

Из-за ситуации с коронавирусом и мер по его сдерживанию российские производители кино- и телеконтента вынуждены останавливать съемки в общественных местах, что может сдвинуть выход фильмов в прокат, а также премьеры на телевидении. В связи с этим Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющая 35 кинокомпаний, написала письмо с просьбой о поддержке премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ есть в распоряжении РБК, он направил запрос в АПКиТ.

Кинопроизводители отметили, что сейчас «почти все без исключения» локации и павильоны отказываются принимать съемочные группы. Сфера обеспечивает работой представителей более ста профессий, и кроме того, производители имеют обязательства по договорам перед заказчиками (онлайн-сервисами, кинотеатрами, телеканалами) и поставщиками.

При этом представители киноотрасли готовы продолжить работу, соблюдая меры эпидемиологической безопасности и указания Роспотребнадзора. Они обращают внимание, что из-за перехода на удаленную работу «люди ограничены в общении и посещении досуговых массовых мероприятий», а «аудиовизуальный контент способен их отвлечь и развлечь».

Среди мер поддержки, которые кинопроизводители хотели бы получить от правительства: