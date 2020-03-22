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В Калужской области у медработника заподозрили коронавирус

Инфекцию заподозрили у врача, который лечил заразившихся COVID-19. Повторный тест дал отрицательный результат, его анализы направили в новосибирскую лабораторию

Медицинский работник, который контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, заразился сам. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

«Мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции <...> Тест условно положительный», — сообщил Шапша.

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По словам врио губернатора, медработника направили на повторное тестирование, на это время врача поместили на карантин. Его состояние оценивается как хорошее, семью медика обследуют.

Позднее Шапша написал, что второй тест оказался отрицательным. "Для того чтобы снять все сомнения, тесты направлены в Новосибирскую лабораторию", - добавил он.

Первый случай заболевания COVID-19 в Калужской области был зарегистрирован 17 марта. Как сообщил Шапша, инфицированный хорошо себя чувствует, его заболевание проходит в легкой форме.

Материал дополняется

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Калужская область, коронавирус
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