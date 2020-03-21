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Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения и их персонал решено профилировать под нужды лечения зараженных. В мэрии указывают, что принимаемые меры позволяют властям выиграть время
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Москве в ближайшее время планируется перепрофилировать десять больничных корпусов для приема больных с коронавирусом. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, сообщает корреспондент РБК.

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По ее словам, новая инфекционная больница в Коммунарке полностью справляется с приемом больных, однако дополнительные мощности лучше развернуть заранее, чтобы их персонал научился работать в условиях борьбы с новым заболеванием. Уже сейчас к приему больных готовы два дополнительных стационара: челюстно-лицевой госпиталь и НИИ имени Склифосовского.

Ракова добавила, что для адаптации больничных помещений к работе с больными коронавирусом возле каждой койки должны быть установлены аппараты с медицинскими газами, чтобы у пациентов был доступ к кислороду.

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Ракова назвала предпринимаемые властями шаги эффективными и отметила, что за последнюю неделю в столице было зафиксировано 100 новых инфицированных. Восемь пациентов выздоровели и были выписаны. По ее словам, своевременное выявление заболевших и людей, которые контактировали с больными, позволяет выиграть время и обеспечить перестройку инфраструктуры.

Накануне главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о том, что власти Москвы подготовили 5000 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в случае необходимости будут использованы для лечения больных.

По официальной информации, на 20 марта в России было зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

По данным SCMP, всего в мире коронавирусом заразилось более 264 тыс. человек. Более 11 300 человек умерли, 88,7 тыс. выздоровели.
Больше всего погибших — в Италии, Китае, а также в Иране, Испании, Франции, США, Великобритании и Нидерландах.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, Анастасия Ракова
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