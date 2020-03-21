Власти Москвы увеличат число стационаров для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения и их персонал решено профилировать под нужды лечения зараженных. В мэрии указывают, что принимаемые меры позволяют властям выиграть время

Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Москве в ближайшее время планируется перепрофилировать десять больничных корпусов для приема больных с коронавирусом. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова, сообщает корреспондент РБК.

По ее словам, новая инфекционная больница в Коммунарке полностью справляется с приемом больных, однако дополнительные мощности лучше развернуть заранее, чтобы их персонал научился работать в условиях борьбы с новым заболеванием. Уже сейчас к приему больных готовы два дополнительных стационара: челюстно-лицевой госпиталь и НИИ имени Склифосовского.

Ракова добавила, что для адаптации больничных помещений к работе с больными коронавирусом возле каждой койки должны быть установлены аппараты с медицинскими газами, чтобы у пациентов был доступ к кислороду.