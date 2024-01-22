Маск с сыном посетил Освенцим на фоне обвинений в антисемитизме

Бизнесмен возложил венок к стене смерти, а также принял участие в богослужении у мемориала. Отвечая на обвинения в антисемитизме, Маск ранее отмечал, что «нет ничего более далекого от правды»

Илон Маск (второй справа) (Фото: Yoav Dudkevitch / European Jewish Association / Reuters)

Миллиардер Илон Маск (первое место в мире по версии Forbes — $224 млрд) посетил музей на месте фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше. Бизнесмен в своей соцсети Х (в прошлом — Twitter) сделал репост соответствующей записи журналиста и блогера Йена Майлза Чонга, который опубликовал фото с Маском и политическим обозревателем Беном Шапиро в Аушвице.

Как пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на Европейскую еврейскую ассоциацию (EJA), Маск возложил венок к стене смерти, а также принял участие в короткой церемонии и в богослужении у мемориала. Владельца X, помимо Шапиро, сопровождали выживший в Холокост Гидон Лев, председатель EJA Менахем Марголин и сын Техно Механикус, пишет издание.

Газета отмечает, что в сентябре прошлого года бизнесмен рассказал, что во время жизни в ЮАР (там Маск родился и жил до 17 лет) он посещал еврейскую подготовительную школу. Тогда же он описал себя как «вдохновленного еврея».

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был основан в 1940 году, а его строительство завершилось в 1942-м. За время его работы там были убиты около 1,4 млн человек, из них примерно 1,1 млн составили евреи. В январе 1945-го лагерь был освобожден советской армией. Спустя два года на его месте был создан музей, позже включенный во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

В ноябре прошлого года Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». «Вы на самом деле говорите правду», — прокомментировал запись предприниматель. После этого организация Media Matters (занимается мониторингом и анализом дезинформации, распространяемой сторонниками консервативных взглядов) обвинила миллиардера в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора». Там также сообщили, что соцсеть X «восстановила многочисленные аккаунты фанатиков и проплаченных ультраправых экстремистов, включая, по-видимому, сторонников Гитлера и отрицателей Холокоста», в рамках программы распределения доходов от рекламы. Маск в ответ пригрозил подать «термоядерный иск» против Media Matters.

Отвечая на обвинения в том, что он является антисемитом, бизнесмен отметил, что «нет ничего более далекого от правды».

Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple, IBM и ряд других компаний на фоне этих обвинений решили приостановить размещение рекламы в соцсети Маска.

На фоне обвинений в антисемитизме миллиардер в том же месяце приехал в Израиль, где встретился в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Свой приезд он прокомментировал так: «Поступки говорят громче слов».